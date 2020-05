DJ SARASAとダンテ・カーヴァーのおうち時間「ストレスを和らげるためにも適量のテキーラを飲む」

新型コロナウイルスの影響による「Stay Home」の中、アーティストたちは自宅での日常をどのように過ごしているのか? 今回、Rolling Stone Japanでは、日本はもとより世界を股にかけて活動するインターナショナルDJで、ファッションアイコンとしても影響力を持ち、渋谷のメキシカンレストラン『Casa De Sarasa』の経営もするSARASAと、テレビコマーシャル『白戸家シリーズ』の兄として活動しながら映画・音楽好きとしても有名なダンテ・カーヴァー氏、テキーラ好きとして知られるお二人に自宅での過ごし方についての話を訊いた。



ー自宅で過ごす日々が続いていますが、お二人は最近いかがお過ごしですか?



SARASA:誰とも会えないので、自分と向き合う時間が増えました。心の中のマインドマップを書き出したりして。自分を掘り下げてます。DJも自宅から配信してます。



ダンテ:最近では、Zoomを利用して仕事のミーティングやオーディションを受けたり、家族と繋がることが新しい日常となっています。家族とヴァーチャル含め、共に時間を過ごしていない時間はデザインの仕事に取り組んだり、音楽を楽しんだり、運動をして過ごして、時々PS4のゲームもやりますね。



ー部屋での楽しみ方としてのマイブームや、テキーラ好きのお二人ならではの過ごし方などありますか?



SARASA:スティーヴィー・ワンダーの誕生日にインスタライブ4時間セットを依頼されたのですが、連絡をもらったのが夜で寝ていたので、起きたら他の人に声をかけてしまったと言われて。残念だったのですが、その後それがどんなものか観ていたらすごく楽しかったんです。それ以降、人がDJしているインスタライブを見るようになりました。







部屋でももちろん音楽も聴いているのですが、しんみりするのが好きなので、心に染み入るようなリラックスできる曲を聴いていますね。Skinshapeの「I wont be there」をよく聴いています。



Skinshape - I wont be there





ダンテ:僕は料理とお菓子作りが好きです。お菓子にもテキーラを入れたりもしますよ。「ドンスエノス」のテキーラは料理をする際にとても便利です。キッチンで実験をしている気分になるのが好きですね。あと、やはり音楽と映画は僕の人生に欠かせない大切な存在です。最近は特に音楽はいつも流していたいと思って自宅でかけています。Mozart、Drake、Alicia Keys、Ed Sheeran、EDM、宇多田ヒカル、など、その時の気分によって色々聴き分けています。世界的に外出自粛が続くなか、テキーラはストレスを緩和してくれたりする効果もあると思っていますし、ブランドアンバサダーをしている「ドンスエノス」のブランコとレポサドは、どんな気分でいるときも寄り添ってくれるような味わいですね。



ーSARASAさんと言えば、本場メキシコでのタコスとの出会いから、渋谷にてメキシカンレストラン『Casa De Sarasa』もオープンされています。テキーラ好きも公言されていますよね。



SARASA:テキーラは大好きなタコスの味を引き立ててくれるし、メキシコの陽気な雰囲気が保証されているので、気分をあげたり、切り替えたりするのに最適なドリンクだと思います。お店にもたくさんの種類のテキーラを置いています。新しいブランドの中では、アメリカで最初にWorld Paloma Day(パロマの日)を制定した「セノーテ」のボトルデザインがお洒落で気になっています。蒸留所があるメキシコのテキーラ村は昨年訪問しましたが、もっとメキシコに行ってタコスやテキーラの勉強をして、いつか自分のテキーラブランドもプロデュースしたいですね。







ーダンテさんにとっては、テキーラとはどんな存在ですか?



ダンテ:日本ではテキーラはショットで飲むスタイルでのイメージが強いけど、海外ではリラックスしたい時にゆっくり味わって楽しんでいる人が多く、ハリウッド映画でもテキーラを嗜んで飲むシーンが見られる作品は多いよね。僕も時々デザインをしている時や、台本を読んだり演技の練習をしている時にテキーラを飲むことがあります。いい感じにリラックス出来るからね。ただ、1杯がちょうどいい。集中しないといけないから(笑)。自由に外出することが難しい今、ストレスを和らげるためにも適量のテキーラを飲むことはオススメだよ。









5月22日は「パロマの日」。パロマを飲んでお祝いしよう!

アメリカで制定されたWorld Paloma Dayと同日を、メキシコ大使館の後援により、日本でも「パロマの日」に制定しテキーラの記念日のひとつとしてお祝いすることが決定。数多くあるテキーラカクテル中でも、世界的に人気があり、テキーラの産地メキシコではごく普通に親しまれているのがパロマ。テキーラをベースにグレープフルーツジュースと炭酸で作るシンプルな飲み方であり、爽やかな味わいでカジュアルにも楽しめるのが魅力の一つ。5月22日はパロマでサルー!しよう。

http://palomaday.jp/







