Mogwaiら3組のアーティストが手掛けるD.A.N.楽曲リミックス、3週連続デジタルリリース

Mogwai、Airhead、食品まつり a.k.a foodmanが手掛けたD.A.N.の楽曲のリミックスが、5月23日より3週連続でデジタルリリースすることが発表された。



今回デジタルリリースされるのは、D.A.N.の2019年のシングル作品『Elephant』、『Bend』、『Aechmea』の3曲。それぞれの楽曲のリミックスを手がけるのは、シカゴ・フットワークからのインスパイアとポスト・インターネット以降のハイブリッドな感覚を調和させた新世代の電子音楽家「食品まつり a.k.a foodman」。90年代後半にポストロックという潮流を生み、いまだシーンを牽引し続ける重鎮Mogwai。そしてJames Blakeのサポートギタリストでもある、UKのプロデューサー「Airhead」の3名。6月13日のD.A.N.主催配信ライブ「Supernature」に向けて、3週連続で公開される。



また、本日5月22日23時55分より、YouTubeにてリミックス第1弾となる「Elephant(食品まつり a.k.a Foodaman Remix)」がプレミア公開される。





<リリース情報>







食品まつりa.k.a foodman Remix

「Elephant」



配信日:2020年5月23日(土)

配信リンク:lnk.to/elephantfoodmanremix



コメント:

原曲がディープなトライバルさがあり、歌詞の世界観も含めて異世界感がとても面白いと思いました。

今回は自分がバンドマンになったような感覚でパーカッシブかつアンビエント寄りなアレンジで組み直してみました。

from 食品まつり a.k.a foodman







Mogwai Remix

「Bend」



配信日:2020年5月30日(土)



コメント:

"I really enjoyed remixing DAN. Its always interesting to get a look at how other people

make music and getting to put my own touch to it. Im really happy with how it turned out.

"「Bend」のリミックス、とても楽しませてもらいました。アーティストがどのように音楽を創造しているのかを覗き込み、

自分の手で触れるということは、いつも興味深い体験です。その時間を経て生まれた今回のリミックスに、とても満足しているし、うれしく思っています。"

from Stuart Braithwaite (Mogwai)







Airhead Remix

「Aechmea」



配信日:2020年6月6日(土)



コメント:

I met with Daigo in a pub in February where he told me about conspiracy theories and modular synthesis.

This remix was fun to make and the original is very good

"今年の2月、ダイゴとロンドンのパブで再会しました。彼はそこで、陰謀論やモジュラーシンセについて話してくれたのが印象に残っています。

「Aechmea」はオリジナルバージョンがすごく良かったので、この楽曲をリミックスできたことは自分にとっても楽しい体験でした。"



・Elephant (食品まつり a.k.a Foodman Remix)YouTubeプレミア公開



配信日:2020年5月22日(金)23:45〜

配信URL:https://youtu.be/gH5R2cQkBBo



D.A.N.公式サイト:http://d-a-n-music.com/