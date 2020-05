『アルゴナビス』第7話あらすじ公開！ GYROAXIAとの対バンライブが決定したが…？

4月より放送中のTVアニメ『アルゴナビス from BanG Dream!』の第7話あらすじ、場面カットが到着した。



『ARGONAVIS from BanG Dream!(アルゴナビス フロム バンドリ!)』は様々なメディアミックスを展開する ”BanG Dream!(バンドリ!)” 発のボーイズバンドプロジェクト。キャラクターを演じる声優自身も「Argonavis(アルゴナビス)」「GYROAXIA(ジャイロアクシア)」として生演奏のライブを中心に精力的に活動中。2020年後半にはアプリゲームの配信を予定している。



第7話は本日5月22日(金)深夜1:25より、MBS/TBS系全国28局ネット ”スーパーアニメイズム” 枠にて放送開始。あらすじ、場面カットはこちら!



<#7 「波間を越えて」>

GYROAXIA との対バンが決まった Argonavis。

それに異を唱えたのがGYROAXIAのボーカル・旭 那由多だった。傍若無人な天才として君臨する彼は、蓮に対して思うところがあるようだ。

しかし強引に対バンをさせようとする GYROAXIA のマネージャー・摩周は、那由多が歌わないのなら Argonavis の単独ライブにするとさえ言い放つ。

対バンライブの先行きに、不穏な空気が漂い始めた。



また、TVアニメ『アルゴナビス from BanG Dream!』地上波放送の直前、毎週24時より無料でWEB配信している『アルゴナイト 深夜練習中!』。

5月22日(金)の第7回では、TVアニメ#6「流星雨」の出演キャスト生コメンタリーつき放送に加えて、ARGONAVIS 3rd LIVE CROSSING "Sound Only Live" DAY2の再配信も行われる。



