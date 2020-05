「友達3人の好きな人が一緒…」男子高校生の悩み

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。5月21日(木)の放送では、パーソナリティのさかた校長とこもり教頭が、番組の掲示板に寄せられたメッセージの中から気になるものを取り上げ、電話で直接話を聞いていきました。その中から、友人の恋愛相談に困っているという、17歳の男性リスナーとのやり取りを紹介します。さかた校長:さぁ、今夜の授業は「掲示板逆電」。「SCHOOL OF LOCK!」はラジオの中の学校、そしてみんなが集まる教室、それが学校掲示板。こもり教頭:誰でも自由に、好きなことを書き込める場所です。さかた校長:「SCHOOL OF LOCK!」開校時から行っている、一番大事な授業です。こもり教頭:学校掲示板に届いたメッセージのなかから、気になるものに電話をしていくのですが、ここで書き込みを読みたいと思います。さかた校長:じゃあ、いきましょうか。もしもし! これは……悩むなぁ。リスナー:ですよね!?さかた校長:ただでさえ、受験で勉強が大変なときに……(笑)。こもり教頭:これって、友達3人が同じ人を好きなのは、(リスナーを含めた)4人の共通認識なの?リスナー:(それぞれは)知らないです。さかた校長:で、この4人は仲いいの?リスナー:仲いいです!校長・教頭:うわ~~~!さかた校長:それでお前が、バランスを保っているってこと?リスナー:はい(笑)。さかた校長:その3人の中で脈あるヤツはいるの?リスナー:あ~……もう全員が一緒くらいなんですよ。こもり教頭:難しい~。一人ひとりとは、話をしているの?リスナー:はい。LINEとかでやっています。こもり教頭:これ、校長はどう思いますか?さかた校長:う~ん……もうみんなで話し合ったほうがいい気がするな。男同士、腹を割って。リスナー:(笑)。さかた校長:ケンカにはならないよ。「お前もアイツの魅力がわかるんだな!」みたいになって。こもり教頭:俺もそっちの意見なのよ。話し合いがいいと思うんだけどなぁ。リスナー:でも3人のうち2人がネガティブで、けっこうヘコむんですよ。さかた校長:なるほどな。でも知らない間に誰かと付き合って、後で知ったときのほうがくらうと思うんだよな……。リスナー:あ~……。こもり教頭:何かことが起きてから告白するのもアリだと思うから、みんなで話し合うのが大事だと思う。さかた校長:うん。軽い入口から話し合ってみてくれ。こもり教頭:何かあったら、掲示板によろしく!リスナー:はい……(笑)。さかた校長:なかなか難しい立ち位置だよね。こもり教頭:そうですね……“話す”ことも大事ですけど、友達1人ひとりの性格もあるじゃないですか。さかた校長:そうね、ネガティブな子が2人いるって言っていたし。これは俺と教頭の意見なんだけど、本当にね……腹を割ったほうが結局のところはいいと思うんだよね。その入口だけ作ってあげるのがいいんじゃないかな。こもり教頭:うん。さかた校長:友達に「他に好きな子がかぶってたらどうする?」と、聞いてみるとかね。後で知ってギクシャクなるよりは、早目にいったほうが……せっかく4人が仲いいならね。こもり教頭:そうですね。さかた校長:3人が同じ子を好きになるって、相当ノリが合う友達だよな。こもり教頭:息が合うってことですよね。(リスナーのように)友達を大切にしたいと思う子たちかもしれないから、“先に知っていればもしかしたら違う未来が……”と思わないで済むような選択もアリかなと思います。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/