“すみっコ” アクセサリーでオシャレ♪ 『ぷにジェル すみっコぐらしDXプラス』

セガトイズよりシリーズ累計販売数100万個を突破したミリオンセラーメイキングトイ『ぷにジェル』から、大人気のすみっコぐらしをかたどったぷにぷに触感のアクセサリー作りを楽しめる『ぷにジェル すみっコぐらしDX(デラックス)プラス』が、2020年7月23日(木)から全国発売される。



『ぷにジェル』は、完成度のクオリティやメイドインジャパンの安全性、自分でアレンジして作る楽しさを提供し、お子さまの最高の笑顔を引き出す、セガトイズのメイキングトイ。

大人の女性の間で人気の ”レジン” を使ったハンドメイドアクセサリーからヒントを得て、女児にもオシャレなジュエリーアーティストのような体験ができるよう、セガトイズが新しく開発し、2016年4月に販売が開始された。



ぷにぷにのアクセサリー作りを楽しめる体験が女児の心を掴み、発売から3年という驚異的なスピードで、シリーズ累計販売数100万個を突破し、2019年にはミリオンセラー玩具の仲間入りを果たした、人気商品だ。



『ぷにジェル すみっコぐらしDXプラス』には、通常のぷにジェルに同梱するリボンやハートをかたどれるブリスター型のほか、すみっコぐらしのキャラクター22種をかたどれるブリスター型も追加、失敗しないレジン風アクセサリーのジェル(シリコーンジェル)が10袋入っており、たっぷりとハンドメイドを堪能できる。



完成したアクセサリーは付属のボールチェーンでカバンにつけたり、ブレスレットにして身に着けて楽しめるようになっている。



日本製で安全性の高い2種類のシリコーンジェルを混ぜ合わせ、好きな型に流し込んで作れるアクセサリーは、子どもでも作れる安全・簡単な仕様ながらも、仕上がりの透明感、造形などは大人のアクセサリー顔負けの高い完成度となっており、ハンドメイド好きな大人女性を唸らせるほど。

女児が大好きなゴールド、ピンクゴールドのキラキラのパーツと、ぷにジェル独自のぷにぷに感を掛け合わせた本商品で、これまでにない本格的なアクセサリー作りを楽しもう。



商品価格は6000円+税、玩具専門店、量販店、雑貨販売店や通信販売などでお求めできる。



