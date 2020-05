木村拓哉さんの6月24日に発売されるブルーレイディスク(BD)&DVD「TAKUYA KIMURA Live Tour 2020 Go with the Flow」の初回限定盤の特典として収録されるメーキング映像の一部が5月22日、特設サイトで公開された。映像は、ライブのセットリストに沿ってメーキングを組み合わせた内容で、リハーサル風景やステージ本番前の練習風景などが収められている。

さらに、BDまたはDVDの初回限定盤と通常盤を両方購入すると応募できるキャンペーンの追加特典も発表された。応募者の中から抽選で1000人にオリジナルドリンクボトルがプレゼントされるほか、応募者全員が「購入者限定プレミアムイベント」で披露された未発表の歌唱映像を期間限定で視聴できる。

応募期間は、6月23日午前10時~30日午後11時59分。映像の配信期間は、6月23日午前10時~7月22日午後11時59分で、配信中はパソコン、スマートフォンから何度でも視聴できる。

BD&DVDは共に初回限定盤と通常盤があり、ライブ本編のほかに初回限定盤にはメーキング映像とスペシャルトラック2曲が収録され、ブックレットが付く。通常盤には、ライブ本編と3曲のミュージックビデオが収録される。また、店舗購入特典として、BD&DVDの初回限定盤にA4クリアファイルのAバージョン、通常盤にA4クリアファイルのBバージョンが付く。