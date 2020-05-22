United States Computer Emergency Readiness Team (US-CERT)は5月20日(米国時間)、「Adobe Releases Security Updates｜CISA」において、Adobe Systemsの複数製品に脆弱性が存在すると伝えた。これら脆弱性を利用されると、攻撃者によって機密情報が窃取される危険性がある。

脆弱性に関する情報は次のページにまとまっている。

脆弱性が存在するとされるプロダクトおよびバージョンは次のとおり。

  • Adobe Premiere Pro 14.1およびこれよりも前のバージョン（Windows版）
  • Adobe Audition 13.0.5およびこれよりも前のバージョン（Windows版）
  • Adobe Premiere Rush 1.5.8およびこれよりも前のバージョン（Windows版）

脆弱性が修正されたプロダクトおよびバージョンは次のとおり。

  • Adobe Premiere Pro 14.2（Windows版、macOS版）
  • Adobe Audition 13.0.6（Windows版、macOS版）
  • Adobe Premiere Rush 1.5.12（Windows版、macOS版）
  • Adobe Security Bulletin - Security Updates Available for Adobe Premiere Pro｜APSB20-27

    Adobe Security Bulletin - Security Updates Available for Adobe Premiere Pro ｜ APSB20-27

  • Adobe Security Bulletin - Security Updates Available for Adobe Audition｜APSB20-28

    Adobe Security Bulletin - Security Updates Available for Adobe Audition ｜ APSB20-28

  • Adobe Security Bulletin - Security Updates Available for Adobe Premiere Rush｜APSB20-29

    Adobe Security Bulletin - Security Updates Available for Adobe Premiere Rush ｜ APSB20-29

これら脆弱性は深刻度が重大（Important）に分類されており注意が必要。Adobe Systemsからは脆弱性を修正したバージョンがリリースされているので、上記セキュリティ情報をチェックするとともに、必要に応じてアップデートを適用することが推奨される。