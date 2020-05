X JAPANのYOSHIKI(Dr, Piano)がSNSでニューアルバムについて言及した。

YOSHIKIは「#tbt」「#Dahlia」「#XJAPAN」「YOSHIKI」というハッシュタグと共に「I think the new album is coming soon..」(ニューアルバムはもうすぐだと思います)と投稿。コメントには1996年発表のオリジナルアルバム「DAHLIA」リリース当時の自身の写真が添えられている。さらなる情報がいつ発表されるのか、ファンは続報を楽しみにしておこう。

なお5月30日(土)20:30からはニコニコ生放送のYOSHIKI CHANNELにて「YOSHIKI 米国外出禁止令 緩和されながらも3ヶ月延長されたばかりのLA自宅からセルフ配信 PART5」と題した番組が生配信される。