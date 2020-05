BiSHが春ワンマン&2マンツアー全公演中止　NHKホール公演のライブ映像公開

BiSHが、本日5月21日より開催予定だったワンマンツアー「BiSHS GASP!!GOLD!!GHOST!!GALAXY!!GARBAGE!! TOUR」と、初の対バンツアー「BiSHS 5G are MAKiNG LOVE TOUR」の全公演中止を発表した。



2本のツアーは、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から中止の判断に至ったという。同公演は全公演ソールドアウトしており、チケット払い戻しの詳細は後日発表となる。また、同時にBiSH公式YouTubeチャンネルにて、1月に開催されたBiSH史上最長ツアーファイナルのNHKホール公演から「beautifulさ」のライブ映像とツアーで初披露となる予定だったキーヴィジュアルが公開された。







ライブの定番である同曲の作詞を手掛けたリンリンから、コメントが届いている。



清掃員のみんな元気かね。

今日、BiSHも楽しみにしていた春のワンマンと2マンツアーの全公演中止が発表になりました。



最近はいつライブできるんだろうって言うのが口癖になるくらい、本当にライブしたくてたまらないです。楽しみな予定と約束がどんどん遠ざかっていって寂しいけど、今までのツアーどの会場でも「また会いましょう!We are BiSH!」って足跡を残してきたから、その約束を忘れずに胸に止めてまた会える日を信じてます!



そんな清掃員のみんなへの代わりにはならないかも知れないけど、今日はNHKツアーのセトリから「beautifulさ」のライブ映像をお届けします。



これまで、この曲に助けられたという手紙を何通もらって、私もそれを読んで沢山励まされて来たのでこんな時だからこそ、何かお返しできたらいいなと思って、BiSHもバンドもみんなも笑顔、笑顔な「beautifulさ」を選びました。ライブ再開できる日が来たら、またこうやってお互いに笑顔で、天井を突き破る勢いでトゲトゲジャンプしたいね。それまでみんな健康で待っててね。また会える日が楽しみだ!!!





<公演情報>



BiSH

ワンマンツアー

「BiSHS GASP!!GOLD!!GHOST!!GALAXY!!GARBAGE!! TOUR」



※全公演中止

2020年5月21日(木)神奈川・KT Zepp Yokohama

2020年5月30日(土)宮城・仙台GIGS

2020年6月4日(木)東京・Zepp Tokyo

2020年6月12日(金)福岡・Zepp Fukuoka

2020年6月20日(土)大阪・Zepp Osaka Bayside

2020年6月28日(日)北海道・Zepp Sapporo

2020年7月3日(金)愛知・Zepp Nagoya



対バンツアー

「BiSHS 5G are MAKiNG LOVE TOUR」

※全公演中止



2020年5月31日(日)宮城・仙台GIGS - BiSH and ???

2020年6月5日(金)東京・Zepp Tokyo - BiSH and ???

2020年6月13日(土)福岡・Zepp Fukuoka - BiSH and ???

2020年6月19日(金)大阪・Zepp Osaka Bayside - BiSH and ???

2020年7月4日(金)愛知・Zepp Nagoya - BiSH and ???



