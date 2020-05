ミクさんかわいい！『Project DIVA』Tシャツパック無償配信

Nintendo Switch(TM)用ソフトウェア『初音ミク Project DIVA MEGA39s』において、ゲーム中のモジュール(コスチューム)を追加できるダウンロードコンテンツ(DLC)、「Tシャツデザインパック 1st / 2nd」の無償配信が2020年5月21日(木)よりスタートした。



『初音ミク』は、クリプトン・フューチャー・メディアが開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」。

大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなった。

「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっている。



そして『初音ミク Project DIVA MEGA39s』は「初音ミク」主演のリズムアクションゲームだ。

今回の「Tシャツデザインパック 1st / 2nd」で、ゲーム中の初音ミクを着替えさせることができる。



「Tシャツデザインパック 1st」

欧米向けに開催されたTシャツデザインコンテストの入賞作のモジュールセット。

配信日:配信中(2020年5月21日配信)

価格:無料



Rose Record

Holy Leek Starlight Diva

goopy meeku Pastel Tee



「Tシャツデザインパック 2nd」

販売店別予約特典として先行配布したTシャツを中心としたセット。

配信日:配信中(2020年5月21日配信)

価格:無料



プレミアムTシャツA

プレミアムTシャツF プレミアムTシャツG

プレミアムTシャツH



(C) SEGA / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net