舞台うたプリ『Pirates of the Frontier』、日テレプラスTV初放送！

日テレプラスにて、舞台「劇団シャイニング from うたの☆プリンスさまっ♪『Pirates of the Frontier』」が5月25日(月)21:00からテレビ初放送される。



CS日本が運営するCSチャンネル「日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ」は、5月に舞台「劇団シャイニング from うたの☆プリンスさまっ♪『Pirates of the Frontier』」をテレビ初放送することを発表した。



本舞台は、『うたの☆プリンスさまっ♪』が、”劇団” をテーマに展開する舞台公演プロジェクト「劇団シャイニング」による公演。

2013~2014年にかけてシャイニング事務所のアイドルたちが 3つの演劇タイトルに挑み、好評のうちに終了した 「劇団シャイニング」が2017年、気鋭のキャスト・スタッフを迎え再始動。

『天下無敵の忍び道』『マスカレイドミラージュ』『JOKER TRAP』を順次上演し、2018年5月にはレビューショー公演『SHINING REVUE』を開催した。



そして、2018年9月からは「シアターシャイニング」シリーズ4作の舞台化がスタート。

日テレプラスでは、第1弾『ポラリス』の放送に続き、第2弾『Pirates of the Frontier』が放送される。



『Pirates of the Frontier』のテーマは ”海賊”。

イッキ役を小澤廉、マルロー役を小波津亜廉、白い悪魔役を菊池修司が演じる。



大海原を舞台に繰り広げられる男たちの絆の物語を存分に楽しみたい。



