J-POP界のニュー・ウェーブFAKYが『ViVi』7月号に初登場、超HOTなNEXTガールズアイコンを徹底解剖

次世代ガールズ・ユニオン=FAKYが5月23日(土)発売の女性ファッション誌『ViVi』7月号通常版・表紙違い版(講談社)に登場する。FAKY全員が掲載されるのは、今回が初となる。



【写真】『月とオオカミちゃん』で大注目、Hinaの撮り下ろしカット



FAKYは、HinaのABEMA『月とオオカミちゃんには騙されない』の出演によって国内認知度が急上昇、さらに日本テレビ系『スッキリ』の出演では、Twitterトレンドランキングで5位を獲得するなど、今最も熱い5人組だ。



メンバーには、日米ハーフのAkinaやフィリピンで映画、ドラマ主演、バラエティーレギュラーなど国民的認知を誇り、日・英・仏・タガログ語を操るTakiが属する国際色豊かなグループで、去年はスペイン・ブラジル・カナダでライブをするなどワールドワイドに活躍している。



そんなJ-POP界に現れた超注目の個性溢れる5人を徹底解剖した4ページにも渡る特集企画。FAKYは今回の特集のために公式インスタグラムアカウントからファンに質問を募集。「元気を出してもらいたい時、FAKYのどの曲がおすすめ?」といった質問から「好きなタイプは?」「メンバーの秘密教えて」といった質問すべてに、赤裸々に回答。終始笑いの絶えないインタビューとなっている。



パフォーマンス時のクールなFAKYの裏側にある、等身大の彼女たちの魅力を知ることができる他では見られないビジュアルとインタビューをぜひ誌面で確認したい。



▽6/17リリースデジタル配信AL「Re:wrapped」

アルバム収録曲:

01. Re:Candy(5/27先行配信)

02. Re:Surrender(6/10先行配信)

03. Re:Last Petal

04. Re:Chase Me

05. Re:Bad Things

06. Re:Someday We’ll Know

07. Re:Who We Are