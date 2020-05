医療従事者をはじめとする全てのフロントラインワーカーズの皆さんを少しでも支援できるような企画を実施したいという趣旨のもと、LUNA SEAがホストを務めるオンライン・チャリティー・フェスの日本版『MUSIC AID FEST. ~FOR POST PANDEMIC~』の開催が決定。5月31日(日)18時からフジテレビONE スポーツ・バラエティにて3時間にわたり無料で生放送される。また、フジテレビが運営する動画配信サービスFODでも、無料で同時生配信する。



当初、フジテレビONE スポーツ・バラエティでは同日、LUNA SEAの30周年記念ツアーファイナル公演の生中継が予定されていたが、残念ながら新型コロナウイルス感染拡大の影響により公演延期となってしまっていた。



番組では、LUNA SEAから、過去2回開催の『LUNATIC FEST.』の出演者や彼らと交流のあるアーティスト、さらに幅広くこの企画への賛同、協力を呼びかけ総勢25組を超えるアーティストの参加が決定。リモート収録によるライブ演奏やトークを交えながら、3時間にわたり生放送で進行していく。



この番組だからこそ実現するLUNA SEAと豪華アーティストたちとの共演や、生放送ならではの貴重なトークは必見となっている。また、医療従事者の方からのメッセージや視聴者からの応援メッセージも紹介する。#musicaidfest を付けてツイートして欲しい。



また生放送直前には『LUNA SEA 30th Anniversary LIVE CELECTION』と題し、1993年から2012年までLUNA SEAを代表するライブ4作品から数曲ずつをセレクトした特別な1時間のライブセレクションが、フジテレビONE スポーツ・バラエティにて放送される。さらに、『MUSIC AID FEST.』のダイジェスト版が、フジテレビ(関東ローカル)にて6月16日(火)26時10分から放送される。



LUNA SEAからのメッセージを以下に紹介する。



新型コロナウイルス感染拡大の影響による未曾有の危機により、我々音楽、芸術、エンターテイメント界をはじめ、あらゆる職種が経済的大打撃を被っています。しかし、それでもなお我々が現在社会生活を営めているのは、ひとえに医療従事者をはじめとする、全てのフロントラインワーカーの方々が、感染のリスクに晒されながらもなお、最前線で責務を全うしてくれているからに他なりません。今回、多くのミュージシャン仲間が手を結び、今でき得るそれぞれの表現をここに集結していただくことにより、未だ出口の見えないこの状況下において、不安の中で生活する人々にエネルギーを送り、そしてこの企画が最前線で奮闘する医療従事者及びフロントラインワーカーの方々への支援となることができたらと、心より願っています。LUNA SEA。



【出演アーティスト】



LUNA SEA

BREAKERZ

Char

ELLEGARDEN

EXILE SHOKICHI

FEEDER

GLIM SPANKY

一青窈

清春

倖田來未

コムアイ(水曜日のカンパネラ)

9mm Parabellum Bullet

lynch.

May J.

miwa

MIYAVI

西川貴教

Nothing's Carved In Stone

OAU(MARTIN、TOSHI-LOW)

大黒摩季

SILENT SIREN

シアターブルック

THE ORAL CIGARETTES

辻井伸行

打首獄門同好会

and more