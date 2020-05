テストの結果を「親に見せてない…」10代のお悩みに贈る1曲

THE BOYS&GIRLSのワタナベシンゴさん(歌)が、5月20日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 松田LOCKS!」にコメント出演。リスナーから届いたお悩みに、自身の楽曲の中からオススメの1曲とアドバイスを贈りました。――リスナー(14歳・女性)のお悩み未だ親に見せてないテストの結果が2つあります……どうすればいいですか?!――このリスナーのために、ワタナベさんが選んだ楽曲は「ただの一日」です自分にとってどうしようもなかった一日、素晴らしかった一日、空っぽだった一日……。そんなただの一日を積み重ねていくことこそが、次の新しい日々に繋がっていくんじゃないかなと、そんな風に思って「ただの一日」を書きました。僕は単刀直入に、“見せたほうがいいぞ!”と言いたいです!親御さんはきっと、良い点数だったら褒めたいとか、悪い点数だったら叱りたいとか……そういうことの前に、大前提として(相談者を)応援したいっていう気持ちが一番あるんじゃないかなって思うし、頑張っているあなたを知りたいんじゃないかな思います。結果が良くても悪くても、そこまでの道のりを一番近くで見てくれている、応援してくれている、その存在って家族だと思うし親御さんなんじゃないかな。勇気を出してほしい!テストの結果については自分が一番分かっていることだし、これからどうやって頑張っていきたいかっていうのも分かっていると思うから、それを親御さんに伝えたら親御さんも“じゃあ、こうやって頑張りなさい。応援しているよ”っていう気持ちにきっとなると思います。こんな風に自分自身と向き合って、家族と力を分け合って、どんどんと成長していけることを願っています。そしてこれから続いていく“ただの一日”が、素晴らしいモノであるように、遠くから応援しています!【拝啓、エンドレス様】今回、リスナーに贈った楽曲「ただの一日」は、2017年発売のアルバム『拝啓、エンドレス様』に収録。またニューアルバム『大切にしたいこと』が、配信リリース中です。詳細はオフィシャルサイト(https://www.theboysandgirls.net/)まで。番組では当コーナーを担当する松田部長と週替わりで登場するアーティストの皆さんが、リスナーのお悩みに向き合います。詳細は番組の特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/matsuda11/)でご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/