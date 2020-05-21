◆「健康と安全を最優先した苦渋の決定」



阪神大学野球連盟は21日、2020年度春季リーグ戦の中止を発表した。1955年に連盟が創設されて以来、リーグ戦の中止は初めて。



当初は4月4日に春季リーグ戦を開幕予定だったが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて2度に渡って開幕を延期。6月21日の開幕を目指して、準備を進めていた。



同連盟は公式サイトにて「緊急事態宣言が延長され、また加盟各大学野球部の部活動停止期間も延長されていること等を考慮し、誠に遺憾ではありますが、春季リーグ戦（1部リーグ、2部東リーグ、2部西リーグ）の中止を決定致しました」と、今回の決断について説明。



「これまでリーグ戦に向けて日々努力してきた選手や関係各位の心情を察すると胸が痛む思いではありますが、選手やリーグ戦運営に関わる方々の健康と安全を最優先した苦渋の決定であります」としている。





▼ 春季リーグの歴代優勝校

2019年 大阪体育大学

2018年 天理大学

2017年 天理大学

2016年 関西国際大学

2015年 大阪体育大学

2014年 大阪体育大学

2013年 天理大学

2012年 大阪体育大学

2011年 大阪体育大学

2010年 大阪体育大学

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2009年 関西国際大学

2008年 関西国際大学

2007年 関西国際大学

2006年 大阪体育大学

2005年 天理大学

2004年 大阪産業大学

2003年 大阪体育大学

2002年 大阪体育大学

2001年 大阪体育大学

2000年 大阪体育大学

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1999年 天理大学

1998年 大阪体育大学

1997年 天理大学

1996年 大阪体育大学

1995年 大阪体育大学

1994年 甲南大学

1993年 大阪体育大学

1992年 大阪経済法科大学

1991年 大阪体育大学

1990年 大阪体育大学

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1989年 大阪体育大学

1988年 天理大学

1987年 天理大学

1986年 大阪体育大学

1985年 大阪産業大学

1984年 天理大学

1983年 天理大学

1982年 天理大学

1981年 大阪体育大学

1980年 大阪学院大学

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1979年 大阪学院大学

1978年 大阪学院大学

1977年 大阪学院大学

1976年 大阪学院大学

1975年 大阪学院大学

1974年 神戸学院大学

1973年 大阪体育大学

1972年 神戸学院大学

1971年 大阪商業大学

1970年 大阪学院大学

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1969年 大阪学院大学

1968年 大阪商業大学

1967年 大阪商業大学

1966年 大阪商業大学

1965年 大阪商業大学

1964年 甲南大学

1963年 甲南大学

1962年 大阪商業大学

1961年 大阪商業大学

1960年 甲南大学

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1959年 大阪商業大学

1958年 甲南大学

1957年 大阪商業大学

1956年 大阪商業大学

1955年 甲南大学