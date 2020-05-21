◆「健康と安全を最優先した苦渋の決定」

　阪神大学野球連盟は21日、2020年度春季リーグ戦の中止を発表した。1955年に連盟が創設されて以来、リーグ戦の中止は初めて。

　当初は4月4日に春季リーグ戦を開幕予定だったが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて2度に渡って開幕を延期。6月21日の開幕を目指して、準備を進めていた。

　同連盟は公式サイトにて「緊急事態宣言が延長され、また加盟各大学野球部の部活動停止期間も延長されていること等を考慮し、誠に遺憾ではありますが、春季リーグ戦（1部リーグ、2部東リーグ、2部西リーグ）の中止を決定致しました」と、今回の決断について説明。

　「これまでリーグ戦に向けて日々努力してきた選手や関係各位の心情を察すると胸が痛む思いではありますが、選手やリーグ戦運営に関わる方々の健康と安全を最優先した苦渋の決定であります」としている。


▼ 春季リーグの歴代優勝校
2019年　大阪体育大学
2018年　天理大学
2017年　天理大学
2016年　関西国際大学
2015年　大阪体育大学
2014年　大阪体育大学
2013年　天理大学
2012年　大阪体育大学
2011年　大阪体育大学
2010年　大阪体育大学
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2009年　関西国際大学
2008年　関西国際大学
2007年　関西国際大学
2006年　大阪体育大学
2005年　天理大学
2004年　大阪産業大学
2003年　大阪体育大学
2002年　大阪体育大学
2001年　大阪体育大学
2000年　大阪体育大学
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1999年　天理大学
1998年　大阪体育大学
1997年　天理大学
1996年　大阪体育大学
1995年　大阪体育大学
1994年　甲南大学
1993年　大阪体育大学
1992年　大阪経済法科大学
1991年　大阪体育大学
1990年　大阪体育大学
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1989年　大阪体育大学
1988年　天理大学
1987年　天理大学
1986年　大阪体育大学
1985年　大阪産業大学
1984年　天理大学
1983年　天理大学
1982年　天理大学
1981年　大阪体育大学
1980年　大阪学院大学
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1979年　大阪学院大学
1978年　大阪学院大学
1977年　大阪学院大学
1976年　大阪学院大学
1975年　大阪学院大学
1974年　神戸学院大学
1973年　大阪体育大学
1972年　神戸学院大学
1971年　大阪商業大学
1970年　大阪学院大学
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1969年　大阪学院大学
1968年　大阪商業大学
1967年　大阪商業大学
1966年　大阪商業大学
1965年　大阪商業大学
1964年　甲南大学
1963年　甲南大学
1962年　大阪商業大学
1961年　大阪商業大学
1960年　甲南大学
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1959年　大阪商業大学
1958年　甲南大学
1957年　大阪商業大学
1956年　大阪商業大学
1955年　甲南大学