◆「健康と安全を最優先した苦渋の決定」
阪神大学野球連盟は21日、2020年度春季リーグ戦の中止を発表した。1955年に連盟が創設されて以来、リーグ戦の中止は初めて。
当初は4月4日に春季リーグ戦を開幕予定だったが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて2度に渡って開幕を延期。6月21日の開幕を目指して、準備を進めていた。
同連盟は公式サイトにて「緊急事態宣言が延長され、また加盟各大学野球部の部活動停止期間も延長されていること等を考慮し、誠に遺憾ではありますが、春季リーグ戦（1部リーグ、2部東リーグ、2部西リーグ）の中止を決定致しました」と、今回の決断について説明。
「これまでリーグ戦に向けて日々努力してきた選手や関係各位の心情を察すると胸が痛む思いではありますが、選手やリーグ戦運営に関わる方々の健康と安全を最優先した苦渋の決定であります」としている。
▼ 春季リーグの歴代優勝校
2019年 大阪体育大学
2018年 天理大学
2017年 天理大学
2016年 関西国際大学
2015年 大阪体育大学
2014年 大阪体育大学
2013年 天理大学
2012年 大阪体育大学
2011年 大阪体育大学
2010年 大阪体育大学
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2009年 関西国際大学
2008年 関西国際大学
2007年 関西国際大学
2006年 大阪体育大学
2005年 天理大学
2004年 大阪産業大学
2003年 大阪体育大学
2002年 大阪体育大学
2001年 大阪体育大学
2000年 大阪体育大学
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1999年 天理大学
1998年 大阪体育大学
1997年 天理大学
1996年 大阪体育大学
1995年 大阪体育大学
1994年 甲南大学
1993年 大阪体育大学
1992年 大阪経済法科大学
1991年 大阪体育大学
1990年 大阪体育大学
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1989年 大阪体育大学
1988年 天理大学
1987年 天理大学
1986年 大阪体育大学
1985年 大阪産業大学
1984年 天理大学
1983年 天理大学
1982年 天理大学
1981年 大阪体育大学
1980年 大阪学院大学
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1979年 大阪学院大学
1978年 大阪学院大学
1977年 大阪学院大学
1976年 大阪学院大学
1975年 大阪学院大学
1974年 神戸学院大学
1973年 大阪体育大学
1972年 神戸学院大学
1971年 大阪商業大学
1970年 大阪学院大学
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1969年 大阪学院大学
1968年 大阪商業大学
1967年 大阪商業大学
1966年 大阪商業大学
1965年 大阪商業大学
1964年 甲南大学
1963年 甲南大学
1962年 大阪商業大学
1961年 大阪商業大学
1960年 甲南大学
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1959年 大阪商業大学
1958年 甲南大学
1957年 大阪商業大学
1956年 大阪商業大学
1955年 甲南大学
◆「健康と安全を最優先した苦渋の決定」
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