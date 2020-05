視覚・触覚を駆使せよ！『ルービックキューブ ユニバーサルデザイン』

メガハウスよりルービックキューブシリーズの新商品『ルービックキューブ ユニバーサルデザイン』が2020年5月下旬より発売される。今度のルービック・キューブは視覚・触覚も研ぎ澄まされる!?



本商品はスタンダードのルービックキューブと同様の6面6色展開に加えて、白面以外の5つの各面に異なる凹凸がついている立体パズルに仕上がっている。

色を見ながら揃えるだけではなく、各面の凹凸を触り、”触覚” で揃えることもできる、多くの方にお楽しみいただけるユニバーサルデザイン商品だ。



各面はシールではなくプレート埋め込みの形状。凹凸部分の素材は同じだが、ドットや丸、四角等直感的にわかりやすいモチーフで設計されている。

これからルービックキューブをはじめる方はもちろん、既に6面完成できる方も ”触覚” だけで揃える遊びに挑戦してお楽しみいただけることだろう。

価格は2500円+税、商品サイズは約(W)58×(D)58×(H)58mm。



また、商品に同梱されている冊子「LBL法6面完成攻略書」も楽しみ方の幅を広げてくれるだろう。



視覚・触覚・頭脳を駆使して、時間も忘れて楽しめる『ルービックキューブ ユニバーサルデザイン』。

おうち時間が増えた昨今、自分の力を試すもよし、トレーニングするもよし。手軽に手元で挑戦してみよう。



(C)1974 Rubiks® Used under licence Rubiks Brand Ltd. All rights reserved.