BUMP OF CHICKENのライブ映像2本が明日5月22日(金)よりHuluで順次無料配信される。

これらの映像は、新型コロナウイルス感染拡大防止のためライブイベントの延期が相次ぐ中、自宅で音楽ライブを楽しんでいただけたらというHuluの意向により配信されるもの。5月22日(金)~6月4日(木)は2017年から2018年にかけて行われたバンプ史上最長の全国ツアー「BUMP OF CHICKEN TOUR 2017-2018 PATHFINDER」より埼玉・さいたまスーパーアリーナ公演、5月29日(金)~6月11日(木)は2016年に開催されたバンプ初のスタジアムツアー「BUMP OF CHICKEN STADIUM TOUR 2016 "BFLY"」より神奈川・日産スタジアム公演の模様を会員登録なしで視聴できる。

配信作品一覧

BUMP OF CHICKEN TOUR 2017-2018 PATHFINDER SAITAMA SUPER ARENA

配信期間:2020年5月22日(金)~6月4日(木)

01. pathfinder

02. GO

03. 天体観測

04. ray

05. 宇宙飛行士への手紙

06. Ever lasting lie

07. 記念撮影

08. pinkie

09. 花の名

10. 涙のふるさと

11. You were here

12. アンサー

13. 分別奮闘記

14. 宝石になった日

15. 虹を待つ人

16. fire sign

17. リボン

BUMP OF CHICKEN STADIUM TOUR 2016 "BFLY" NISSAN STADIUM 2016/7/16, 17

配信期間:2020年5月29日(金)~6月11日(木)

01. Hello,world!

02. パレード

03. K

04. カルマ

05. ファイター

06. 宝石になった日

07. アリア

08. 流星群

09. 大我慢大会

10. 孤独の合唱

11. ダンデライオン

12. GO

13. 車輪の唄

14. supernova

15. ray

16. 虹を待つ人

17. Butterfly