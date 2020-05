BABYMETAL、初の北米アリーナ公演映像作品で通算6作目のチャート1位獲得

5月13日に発売のBABYMETALのライブ映像作品『LIVE AT THE FORUM』が、音楽DVDとBlu-rayの売り上げを合算した5月25日付のオリコン週間ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングで初登場1位を獲得した。



『LIVE AT THE FORUM』は、2019年10月11日にアメリカ・ロサンゼルスで行ったBABYMETAL初の北米アリーナ公演「METAL GALAXY WORLD TOUR LIVE AT THE FORUM」の模様を全編収録した映像作品。3rdアルバム『METAL GALAXY』が全世界同時発売となった日に、約17,500人を収容するロック・ポップスの錚々たるアーティストがライブを行ってきた伝統あるアリーナでのライブとなった。



今作の1位獲得は、2015年1月19日付での『LIVE AT BUDOKAN ~RED NIGHT & BLACK NIGHT APOCALYPSE~』から6作連続、通算6作目である。「ミュージックDVD・Blu-ray Discランキング連続1位獲得数」記録では、Perfumeと並ぶ女性アーティスト歴代1位タイとなった。





<商品概要>







BABYMETAL

映像作品『LIVE AT THE FORUM』



発売日:2020年5月13日(水)

【BD】価格:7000円(税抜)

【DVD】価格:6000円

【THE ONE限定盤】価格:18000円(税抜)

タイトル:『LIVE AT THE FORUM』 – THE ONE LIMITED EDITION -

セット内容:BD(1枚 / 全15曲)、ライブCD(2枚 / 全15曲)、APOCALYPSE(64ページ予定)



=本編BD/DVD収録内容=

1. FUTURE METAL

2. DA DA DANCE (feat. Tak Matsumoto)

3. メギツネ

4. Elevator Girl

5. Shanti Shanti Shanti

6. Kagerou

7. Starlight

8. ギミチョコ!!

9. PA PA YA!! (feat. F.HERO)

10. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)

11. KARATE

12. ヘドバンギャー!!

13. Road of Resistance

14. Shine

15. Arkadia