板垣恵介原作によるアニメ「バキ」大擂台賽編のキービジュアル・本PVが公開された。

キービジュアルには100年に1度開かれる究極の中国武術トーナメント・大擂台賽に参加する範馬刃牙や範馬勇次郎、大擂台賽前回覇者・郭海皇らが描かれている。本PVでは大擂台賽で展開するバトルの様子を収録。最後に「最凶死刑囚（ヤツら）が再び…ッッ」のテロップが表示され、原作マンガ「バキ」新装版に収録された5人の死刑囚のその後のエピソード「REVENGE TOKYO」もアニメ化することが明かされる。

6月4日からNetflixで全話一挙配信され、7月からテレビ放送が始まる「バキ」第2期。なお大擂台賽編閉幕後には、マホメド・アライJr.が範馬刃牙に挑戦状を叩きつける神の子激突編に突入することも明らかになっている。

Netflixオリジナルアニメシリーズ「バキ」大擂台賽編

2020年6月4日よりNetflixにて全話一挙配信

2020年7月放送開始

スタッフ

原作：板垣恵介（秋田書店「週刊少年チャンピオン」連載）

監督：平野俊貴

シリーズ構成：浦畑達彦

キャラクターデザイン：鈴木藤雄、石川晋吾

色彩設計：宮脇裕美

美術監督：西山正紀

撮影監督：野口龍生

編集：佐野由里子

音楽：藤澤健至（Team-MAX）

音響監督：浦上靖、浦上慶子

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント

製作：バキッッ製作委員会

キャスト

範馬刃牙：島崎信長

範馬勇次郎：大塚明夫

ビスケット・オリバ：大塚芳忠

マホメド・アライJr.：保志総一朗

松本梢江：雨宮天

郭海皇：緒方賢一

烈海王：小山力也

劉海王：飯塚昭三

孫海王：幸野善之

楊海王：川津泰彦

陳海王：遠藤大智

除海王：蓮池龍三

毛海王：石川ひろあき

サムワン海王：星野貴紀

李海王：池田知聡

範海王：滝知史

ドリアン海王：銀河万丈

寂海王：青山穣

龍書文：手塚秀彰

郭春成：安元洋貴

アナウンサー：中尾隆聖

ナレーション：古谷徹

※島崎信長の崎は、立つ崎が正式表記。

(c)板垣恵介（秋田書店）／バキッッ製作委員会