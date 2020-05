新型コロナウイルス感染拡大防止のための音楽イベント、ライブが延期になっている中、自宅で音楽ライブを楽しんでもらいたいという思いから、BUMP OF CHICKENの ライブ映像が、Huluで期間限定無料配信されることがわかった(※会員登録無しで視聴可能)。



今回、無料配信の対象となっているライブは2公演。全29公演で約30万人を動員したバンド史上最長の全国ツアー「BUMP OF CHICKEN TOUR 2017-2018 PATHFINDER」のさいたまスーパーアリーナ公演が5月22日(金)から、2016年4月から7月にかけて約30万人を動員したバンド初のスタジアムツアー「BUMP OF CHICKEN STADIUM TOUR 2016 “BFLY”」の最終公演となった神奈川・日産スタジアム公演が、5月29日(金)から配信開始される。



■無料配信作品一覧

「BUMP OF CHICKEN TOUR 2017-2018 PATHFINDER」のさいたまスーパーアリーナ公演 ※アンコール映像はなし。

配信期間:5月22日(金)~6月4日(木)(2週間)



「BUMP OF CHICKEN STADIUM TOUR 2016 “BFLY”」の神奈川・日産スタジアム公演

配信期間:5月29日(金)~6月11日(木)(2週間)