TVアニメ「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Rhyme Anima（ライムアニマ）」の放送・配信開始時期が、7月から10月へ延期された。
キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」のキャストが続投し、アニメーション制作をA-1 Pictures、監督を小野勝巳、キャラクターデザインを芝美奈子、シリーズ構成を吉田伸が担当する本作。このたびの延期は、新型コロナウイルス感染拡大の影響によるもので、併せて6月25日に発売予定だった初のオフィシャルブック「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- Official Guide Book」も、9月2日に延期された。
さらに中止が発表されている「舞台『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage -track.2-」が、8月上演予定で調整中である事が明らかに。また3月にABEMAにて配信された特別番組「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 5th LIVE＠AbemaTV《SIX SHOTS UNTIL THE DOME》」のBlu-ray / DVD化が決定。8月19日にリリースされ、番組で披露された全27曲が収められるほか、特典映像の収録も予定されている。
「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 5th LIVE＠AbemaTV《SIX SHOTS UNTIL THE DOME》」収録楽曲
01.ヒプノシスマイク -Division Battle Anthem-＋ / Division All Stars
02.IKEBUKURO WEST GAME PARK / Buster Bros!!!
03.Break the wall / 山田一郎（CV：木村昴）
04.School of IKB / 山田二郎（CV：石谷春貴）
05.レクイエム / 山田三郎（CV：天崎滉平）
06.シノギ（Dead Pools） / MAD TRIGGER CREW
07.Gangsta's Paradise / 碧棺左馬刻（CV：浅沼晋太郎）
08.Uncrushable / 入間銃兎（CV：駒田航）
09.2DIE4 / 毒島メイソン理鶯（CV：神尾晋一郎）
10.あゝオオサカdreamin'night / どついたれ本舗
11.Tragic Transistor / 白膠木簓（CV：岩崎諒太）
12.Own Stage / 躑躅森盧笙（CV：河西健吾）
13.FACES / 天谷奴零（CV：黒田崇矢）
Dance＆DJパフォーマンス
14.Bad Ass Temple Funky Sounds / Bad Ass Temple
15.そうぎゃらんBAM / 波羅夷空却（CV：葉山翔太）
16.月光陰 -Moonlight Shadow- / 四十物十四（CV：榊原優希）
17.One and Two，and Law / 天国獄（CV：竹内栄治）
18.Stella / Fling Posse
19.ピンク色の愛 / 飴村乱数（CV：白井悠介）
20.蕚 / 夢野幻太郎（CV：斉藤壮馬）
21.SCRAMBLE GAMBLE / 有栖川帝統（CV：野津山幸宏）
22.Shinjuku Style ～笑わすな～ / 麻天狼
23.君あり故に我あり / 神宮寺寂雷（CV：速水奨）
24.パーティーを止めないで / 伊弉冉一二三（CV：木嶋隆一）
25.BLACK OR WHITE / 観音坂独歩（CV：伊東健人）
26.Survival of the Illest / 4Division
27.ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-+ / Division All Stars
映像特典
未定、後日発表
アニメ「『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima」
2020年8月にTOKYO MX、BS11、とちぎテレビ、群馬テレビ、MBSほかにて放送開始
AbemaTVほかにて配信スタート
スタッフ
原作・音楽制作：EVIL LINE RECORDS
監督：小野勝巳
シリーズ構成：吉田伸
キャラクターデザイン：芝美奈子
アニメーション制作：A-1 Pictures
製作：『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima製作委員会
キャスト
山田一郎：木村昴
山田二郎：石谷春貴
山田三郎：天崎滉平
碧棺左馬刻：浅沼晋太郎
入間銃兎：駒田航
毒島メイソン理鶯：神尾晋一郎
飴村乱数：白井悠介
夢野幻太郎：斉藤壮馬
有栖川帝統：野津山幸宏
神宮寺寂雷：速水奨
伊弉冉一二三：木島隆一
観音坂独歩：伊東健人
(c)『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima 製作委員会