TVアニメ「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Rhyme Anima(ライムアニマ)」の放送・配信開始時期が、7月から10月へ延期された。

キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」のキャストが続投し、アニメーション制作をA-1 Pictures、監督を小野勝巳、キャラクターデザインを芝美奈子、シリーズ構成を吉田伸が担当する本作。このたびの延期は、新型コロナウイルス感染拡大の影響によるもので、併せて6月25日に発売予定だった初のオフィシャルブック「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- Official Guide Book」も、9月2日に延期された。

さらに中止が発表されている「舞台『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage -track.2-」が、8月上演予定で調整中である事が明らかに。また3月にABEMAにて配信された特別番組「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 5th LIVE@AbemaTV《SIX SHOTS UNTIL THE DOME》」のBlu-ray / DVD化が決定。8月19日にリリースされ、番組で披露された全27曲が収められるほか、特典映像の収録も予定されている。

「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 5th LIVE@AbemaTV《SIX SHOTS UNTIL THE DOME》」収録楽曲

01.ヒプノシスマイク -Division Battle Anthem-+ / Division All Stars

02.IKEBUKURO WEST GAME PARK / Buster Bros!!!

03.Break the wall / 山田一郎(CV:木村昴)

04.School of IKB / 山田二郎(CV:石谷春貴)

05.レクイエム / 山田三郎(CV:天崎滉平)

06.シノギ(Dead Pools) / MAD TRIGGER CREW

07.Gangsta's Paradise / 碧棺左馬刻(CV:浅沼晋太郎)

08.Uncrushable / 入間銃兎(CV:駒田航)

09.2DIE4 / 毒島メイソン理鶯(CV:神尾晋一郎)

10.あゝオオサカdreamin'night / どついたれ本舗

11.Tragic Transistor / 白膠木簓(CV:岩崎諒太)

12.Own Stage / 躑躅森盧笙(CV:河西健吾)

13.FACES / 天谷奴零(CV:黒田崇矢)

Dance&DJパフォーマンス

14.Bad Ass Temple Funky Sounds / Bad Ass Temple

15.そうぎゃらんBAM / 波羅夷空却(CV:葉山翔太)

16.月光陰 -Moonlight Shadow- / 四十物十四(CV:榊原優希)

17.One and Two,and Law / 天国獄(CV:竹内栄治)

18.Stella / Fling Posse

19.ピンク色の愛 / 飴村乱数(CV:白井悠介)

20.蕚 / 夢野幻太郎(CV:斉藤壮馬)

21.SCRAMBLE GAMBLE / 有栖川帝統(CV:野津山幸宏)

22.Shinjuku Style ~笑わすな~ / 麻天狼

23.君あり故に我あり / 神宮寺寂雷(CV:速水奨)

24.パーティーを止めないで / 伊弉冉一二三(CV:木嶋隆一)

25.BLACK OR WHITE / 観音坂独歩(CV:伊東健人)

26.Survival of the Illest / 4Division

27.ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-+ / Division All Stars

映像特典

未定、後日発表

アニメ「『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima」

2020年8月にTOKYO MX、BS11、とちぎテレビ、群馬テレビ、MBSほかにて放送開始

AbemaTVほかにて配信スタート

スタッフ

原作・音楽制作:EVIL LINE RECORDS

監督:小野勝巳

シリーズ構成:吉田伸

キャラクターデザイン:芝美奈子

アニメーション制作:A-1 Pictures

製作:『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima製作委員会

キャスト

山田一郎:木村昴

山田二郎:石谷春貴

山田三郎:天崎滉平

碧棺左馬刻:浅沼晋太郎

入間銃兎:駒田航

毒島メイソン理鶯:神尾晋一郎

飴村乱数:白井悠介

夢野幻太郎:斉藤壮馬

有栖川帝統:野津山幸宏

神宮寺寂雷:速水奨

伊弉冉一二三:木島隆一

観音坂独歩:伊東健人

(c)『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima 製作委員会