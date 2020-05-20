TVアニメ「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Rhyme Anima（ライムアニマ）」の放送・配信開始時期が、7月から10月へ延期された。

キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」のキャストが続投し、アニメーション制作をA-1 Pictures、監督を小野勝巳、キャラクターデザインを芝美奈子、シリーズ構成を吉田伸が担当する本作。このたびの延期は、新型コロナウイルス感染拡大の影響によるもので、併せて6月25日に発売予定だった初のオフィシャルブック「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- Official Guide Book」も、9月2日に延期された。

さらに中止が発表されている「舞台『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage -track.2-」が、8月上演予定で調整中である事が明らかに。また3月にABEMAにて配信された特別番組「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 5th LIVE＠AbemaTV《SIX SHOTS UNTIL THE DOME》」のBlu-ray / DVD化が決定。8月19日にリリースされ、番組で披露された全27曲が収められるほか、特典映像の収録も予定されている。

「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 5th LIVE＠AbemaTV《SIX SHOTS UNTIL THE DOME》」収録楽曲

01.ヒプノシスマイク -Division Battle Anthem-＋ / Division All Stars

02.IKEBUKURO WEST GAME PARK / Buster Bros!!!

03.Break the wall / 山田一郎（CV：木村昴）

04.School of IKB / 山田二郎（CV：石谷春貴）

05.レクイエム / 山田三郎（CV：天崎滉平）

06.シノギ（Dead Pools） / MAD TRIGGER CREW

07.Gangsta's Paradise / 碧棺左馬刻（CV：浅沼晋太郎）

08.Uncrushable / 入間銃兎（CV：駒田航）

09.2DIE4 / 毒島メイソン理鶯（CV：神尾晋一郎）

10.あゝオオサカdreamin'night / どついたれ本舗

11.Tragic Transistor / 白膠木簓（CV：岩崎諒太）

12.Own Stage / 躑躅森盧笙（CV：河西健吾）

13.FACES / 天谷奴零（CV：黒田崇矢）

Dance＆DJパフォーマンス

14.Bad Ass Temple Funky Sounds / Bad Ass Temple

15.そうぎゃらんBAM / 波羅夷空却（CV：葉山翔太）

16.月光陰 -Moonlight Shadow- / 四十物十四（CV：榊原優希）

17.One and Two，and Law / 天国獄（CV：竹内栄治）

18.Stella / Fling Posse

19.ピンク色の愛 / 飴村乱数（CV：白井悠介）

20.蕚 / 夢野幻太郎（CV：斉藤壮馬）

21.SCRAMBLE GAMBLE / 有栖川帝統（CV：野津山幸宏）

22.Shinjuku Style ～笑わすな～ / 麻天狼

23.君あり故に我あり / 神宮寺寂雷（CV：速水奨）

24.パーティーを止めないで / 伊弉冉一二三（CV：木嶋隆一）

25.BLACK OR WHITE / 観音坂独歩（CV：伊東健人）

26.Survival of the Illest / 4Division

27.ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-+ / Division All Stars

映像特典

未定、後日発表

アニメ「『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima」

2020年8月にTOKYO MX、BS11、とちぎテレビ、群馬テレビ、MBSほかにて放送開始

AbemaTVほかにて配信スタート

スタッフ

原作・音楽制作：EVIL LINE RECORDS

監督：小野勝巳

シリーズ構成：吉田伸

キャラクターデザイン：芝美奈子

アニメーション制作：A-1 Pictures

製作：『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima製作委員会

キャスト

山田一郎：木村昴

山田二郎：石谷春貴

山田三郎：天崎滉平

碧棺左馬刻：浅沼晋太郎

入間銃兎：駒田航

毒島メイソン理鶯：神尾晋一郎

飴村乱数：白井悠介

夢野幻太郎：斉藤壮馬

有栖川帝統：野津山幸宏

神宮寺寂雷：速水奨

伊弉冉一二三：木島隆一

観音坂独歩：伊東健人

(c)『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima 製作委員会