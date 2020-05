『バットマン』『ベルセルク』がぬいぐるみで可愛くフィギュア化！

大網が運営するホビー通販大手「あみあみ」では 、プライム1スタジオのプロダクトライン『Cutie1』から、『バットマン』や『ベルセルク』など13種のアイテムを案内中だ。



『Cutie1』は、様々なキャラクターをぬいぐるみのデザインにした、可愛くて集めやすいコレクタブルアイテム。一見柔らかそうなのに、ソフビとPVCで出来た見た目と感触のギャップを楽しめる。



ラインナップは『バットマン』『スーパーマン』『ワンダーウーマン』『ザ・フラッシュ』『サイボーグ』『アクアマン』『ジョーカー』『ハーレイ・クイン 』『ロビン』『キャットウーマン』『ベルセルク ガッツ』『ベルセルク グリフィス』『ベルセルク ゾッド』の13種。



本商品はあみあみ含む一部流通限定で案内中。ヒーローもヴィランもキュートな姿になった「Cutie1」シリーズを集めて楽しもう!



(C)JUSTICE LEAGUE and all related characters and elements (C)& TM DC Comics.(s20) (C)BATMAN and all related characters and elements (C)& TM DC Comics.(s20) (C)三浦建太郎(スタジオ我画)/白泉社