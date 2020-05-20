TVアニメ「ツキウタ。 THE ANIMATION 2」の新たなキービジュアルが公開された。
ビジュアルには、「なんてことない毎日が、キラキラの宝物。」というキャッチコピーとともに、衣装姿のツキノ芸能プロダクションに所属するSix GravityとProcellarumが描かれている。さらに、彼ら12名とマネージャー2名のキャラ表情設定画も到着した。TVアニメは7月よりTOKYO MXほかにて放送予定。
TVアニメ「ツキウタ。 THE ANIMATION 2」
放送情報
TOKYO MX：2020年7月より毎週水曜日22:30～
ほか、KBS京都、サンテレビ、テレビ愛知、BS11にて放送予定
スタッフ
監督：西本由紀夫
シリーズ構成：高橋ナツコ
キャラクターデザイン：千葉道徳、羽田浩二
アニメーション制作：Children's Playground Entertainment
原作・ストーリー原案：ふじわら（ムービック）
キャラクター原案：じく
キャスト
師走駆：梶裕貴
睦月始：鳥海浩輔
如月恋：増田俊樹
弥生春：前野智昭
卯月新：細谷佳正
皐月葵：KENN
水無月涙：蒼井翔太
文月海：羽多野渉
葉月陽：柿原徹也
長月夜：近藤隆
神無月郁：小野賢章
霜月隼：木村良平
月城奏：山中真尋
黒月大：間宮康弘
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