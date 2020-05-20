9月19～21日に千葉・幕張、19、21日に大阪・舞洲で行われる2020年限定の音楽フェスティバル「SUPERSONIC」の出演アーティスト第2弾が発表された。
新たに追加されたのはASIAN KUNG-FU GENERATION、Clean Bandit、BiSH、マカロニえんぴつ、スティーヴ・アオキ、きゃりーぱみゅぱみゅ、ちゃんみな、Creepy Nuts、iri、Black Eyed Peas、Nulbarich、chelmico、ゴーストメイン、女王蜂の14組。さらに現在までにラインナップされている全アーティストの出演日も公開された。
イベントのオフィシャルサイトではチケットの先行予約を受け付けている。
SUPERSONIC
TOKYO
2020年9月19日（土）千葉県 ZOZOマリンスタジアム / 幕張シーサイドパーク
＜出演者＞
The 1975 / リアム・ギャラガー / Fatboy Slim / ASIAN KUNG-FU GENERATION / Clean Bandit（DJ Set） / イアン・ブラウン / Tones & I / オーロラ / ベアバッドゥービー / BiSH / Blossoms / マカロニえんぴつ / Squid / Waterparks / and more
2020年9月20日（日）千葉県 ZOZOマリンスタジアム / 幕張シーサイドパーク
＜出演者＞
スクリレックス / カイゴ / スティーヴ・アオキ / Digitalism / ドン・ディアブロ / きゃりーぱみゅぱみゅ / WarNymph（Grimes DJ Set） / ちゃんみな / コナン・グレイ / Creepy Nuts / iri / ジャックス・ジョーンズ / and more
2020年9月21日（月・祝）千葉県 ZOZOマリンスタジアム / 幕張シーサイドパーク
＜出演者＞
ポスト・マローン / Black Eyed Peas / Wu-Tang Clan / Nulbarich / Official髭男dism / アレック・ベンジャミン / chelmico / ドミニク・ファイク / Easy Life / ゴーストメイン / I Dont Know How But They Found Me / 女王蜂 / and more
OSAKA
2020年9月19日（土）大阪府 舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）
＜出演者＞
スクリレックス / カイゴ / スティーヴ・アオキ / Digitalism / ドン・ディアブロ / WarNymph（Grimes DJ Set） / chelmico / コナン・グレイ / Creepy Nuts / iri / ジャックス・ジョーンズ / and more
2020年9月20日（日）大阪府 舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）
＜出演者＞
The 1975 / リアム・ギャラガー / Fatboy Slim / ASIAN KUNG-FU GENERATION / イアン・ブラウン / Tones & I / オーロラ / ベアバッドゥービー / Blossoms / マカロニえんぴつ / Squid / Waterparks / and more