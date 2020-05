WANDS、今年10月より東名阪で25年振りライブツアー開催

WANDSの最新シングル『抱き寄せ 高まる 君の体温と共に』が、5月20日にリリースされた。



BSテレ東の開局20周年特別企画『サイレント・ヴォイス 行動心理捜査官・楯岡絵麻 Season2』の主題歌でもある本作『抱き寄せ 高まる 君の体温と共に』。初回限定盤のDVDには今年2月のスペシャルライブ映像も収録されている。そして、発売と同時に、今年10月からの東名阪ライブツアーの開催も決定。第5期としては初でもあり、25年振りとなるライブツアーの発表である。詳細は以下より。









<リリース情報>







WANDS

17thシングル『抱き寄せ 高まる 君の体温と共に』



発売日:2020年5月20日(水)

初回限定盤(CD+DVD):1500円(税抜)



=収録内容=

1. 抱き寄せ 高まる 君の体温と共に

2. Just a Lonely Boy ~WANDS 第5期 ver.~

DVD:SPECIAL LIVE EVENT DIGEST

「真っ赤なLip」購入応募抽選による招待ライブの一部をダイジェストで収録(約7分)

※「真っ赤なLip」「もっと強く抱きしめたなら」「時の扉」ダイジェスト&オフショット



通常盤(CD):1000円(税抜)







=収録内容=

1. 抱き寄せ 高まる 君の体温と共に

2. 愛を語るより口づけをかわそう ~WANDS 第5期 ver.~

初回生産分のみの封入特典

・SPECIAL MOVIE視聴用シリアルナンバー封入

・”君の体温と共に”SPECIAL フォトカード 全3種から1種をランダム封入



WANDS Official Website:https://wands-official.jp/



<ツアー情報>



「WANDS LIVE TOUR 2020」



=ツアー日程=

2020年10月7日(水)大阪 梅田クラブクアトロ

2020年10月15日(木)愛知 名古屋クラブクアトロ

2020年10月26日(月)東京 渋谷クラブクアトロ



チケット一般発売日:2020年9月5日(土)

チケット代金:前売り6500円(税込/スタンディング/入場整理番号付き)



☆現段階では実施の方向で準備を行なっておりますが、今後の新型コロナウイルス感染症の状況の推移によっては中止または延期となる可能性がございます。最新情報はWANDS OFFICIAL WEBSITEで随時ご案内いたします。



※3歳以下入場不可、4歳以上チケット必要

※ドリンク代別途必要

※整理番号順の入場となります。



WANDS OFFICIAL FAN CLUB WANDER-LAND NEO ファンクラブチケット優先予約

詳しくは以下URLより:https://wands-official.jp/live.html