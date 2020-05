追悼アストリッド・キルヒャー　彼女が撮った初期ビートルズの素顔（写真ギャラリー）

ザ・ビートルズが5人組だった無名時代、ハンブルクで初期の写真を撮影したことで知られるアストリッド・キルヒャーが5月12日に81歳で亡くなった。彼女による最も象徴的な写真をここに紹介する。



5月15日に81歳で亡くなったアストリッド・キルヒャーは、ただの写真家というより、ビートルズにとって重要な時期を共に過ごした人物である。彼女はハンブルグ期の頃からの友人で、アートスクールの友人が好んだマッシュルームカットを彼らに勧めたという。ジョージ・ハリスンは後年、「アストリッドは他の誰よりも僕らのイメージに影響を与えた」と回想している。



さらに重要なことに、彼女は1960年に撮影した『理由なき反抗』に通じるクールなモノクロのポートレート・シリーズによって、初期ビートルズのイメージを定義するのに貢献した。その写真にはジョン・レノン、ポール・マッカートニー、ジョージ・ハリスンとベーシストのスチュアート・サトクリフ、ドラマーのピート・ベストが写っている。数年後、彼らが世界的に有名になったとき、彼女は『ハード・デイズ・ナイト』の撮影現場でフォトグラファーとして友人たちと再会した。ここでは、故人による最も象徴的な写真をいくつか紹介する。



1. Three of Us



Photo by Astrid Kirchherr/© Ginzburg Fine Arts



ジョージ・ハリスン、スチュアート・サトクリフ、ジョン・レノン。1960年、ハンブルクで撮影。





2. Do You Want to Know a Secret?



Photo by Astrid Kirchherr/© Ginzburg Fine Arts



ピート・ベスト、ジョージ・ハリスン、ジョン・レノン、ポール・マッカートニー、スチュアート・サトクリフ。1960年撮影。





アストリッド・キルヒャーが撮影した初期ビートルズ(全12点)