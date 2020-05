LiSAが選ぶ「やる気を上げる」「ギター初心者が弾いて気持ちいい」1曲は？

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。リスナーのお悩みに、自身の楽曲の中からぴったりな1曲を届けエールを送りました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」5月15日(金)放送分)LiSA:私LiSAは、CDのことを『Love Letter』と呼んでいるのですが、最近書き込みを紹介したあとに、「じゃあそんな君におすすめのLiSAの曲はこれ!」と選曲をしていたら、そんな書き込みをたくさんいただけるようになりました。ということで、今夜は生徒にぴったりなLove Letterを、LiSA先生が選んでいきたいと思います。LiSA:大変だね……やる気がでる曲、課題が進む曲、う〜んなんだろうな〜〜? 私の曲ってテンポが早いから、ノリノリになってきちゃって実は課題できなくなっちゃうんじゃないかな!? と思うんですよね(笑)。でも「疲れたな、やる気ないな」ってことを、ちょっと肯定してあげられるような曲、あるんだよね〜!それは……です!この曲は「起きろ! このなまけ者!」っていうタイトルなんですけど、『♪ちょっとだけなら ね、いいでしょ?』って、ちょっとだけグダグダしている自分を許してあげてもいいんじゃないかな〜っていうわがままをいっぱい歌った曲です。この「Wake up! Sloth」で散々なまけ者になった後に、ぜひ頑張って課題やってね!LiSA:せっかくだから、LiSA先生の曲弾いてほしいですね〜。LiSAの曲でギター弾くとしたら……これはですね、LiSA先生も横浜アリーナの[the Sun][the Moon]のときに、ギターを弾きながら歌っているんです。この曲のすごいチャカチャカするリズムがね、弾いてるだけですごく気持ちいいんですね。なので、ぜひこの曲弾いて欲しいな〜、そして弾きながら歌って欲しいな〜。あれ? でもちょっと待ってよ。買ってもらったのが、エレキじゃなかったらどうしよう……アコースティックギターで「ANTIHERO」は、ちょっと大変かもしれないな……?もし、アコースティックギターだったら……です!「Believe in myself」は、最初のLiSAの曲です。なので、ぜひ「Believe in myself」をアコースティックギターで弾いて歌ってみてね!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/