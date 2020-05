「癒される」「ほっこりした」SCHOOL OF LOCK! に流れた平和な時間

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。5月18日(月)の放送では、パーソナリティのさかた校長とこもり教頭が、番組の掲示板に寄せられたメッセージから気になるものを取り上げて、電話で話を聞いていきました。その中から、“ほっこりした”という感想が届いたあるリスナーとのやり取りを紹介します。さかた校長:今日は、SCHOOL OF LOCK! が開校した2005年から続いている授業を行う。ちなみに、僕らがやるのは初めてです。こもり教頭:意外とそうなんですよね!さかた校長:だから楽しみです! さあ、そんな今夜の授業テーマは、『掲示板逆電』! 我が校のウェブサイトには、誰でもアクセスができて自由に書き込みできる学校掲示板というものがあります。こもり教頭:『掲示板逆電』というのは、掲示板に書かれたたくさんのメッセージの中から、僕たちが話を聞いてみたいと思った生徒に電話をしていく、我が校のスタンダードな授業です。さかた校長:では早速、この書き込みに電話しましょうか!【逆電のこと気になってたから今日の授業楽しみです! あまりおそくない時間だったらおきてると思うので、教頭、校長お願いしますよ〜。(10歳女性)】さかた校長:10歳!?こもり教頭:そりゃ遅い時間じゃダメだ(笑)。さかた校長:寝ちゃうから、早速……! もしもし! 10歳なの? ってことは……小学?リスナー:5年生です。さかた校長:うわ~。俺たちが(4月に)担当してから一番若いね。リスナー:あらま!校長・教頭:あらま!(笑)。こもり教頭:逆電をした生徒の中では、一番最年少ですね。どう? この時間眠くない?リスナー:はい、大丈夫です。こもり教頭:そっか~よかった!さかた校長:小学校は休み?リスナー:休みです。さかた校長:5月いっぱい?リスナー:はい。さかた校長:そうか~。ラジオは1人で聴いているの?リスナー:いや、家族みんなで。こもり教頭:家族でか! じゃあ、今日も家族で聴いているの?リスナー:そうです。さかた校長:嬉しいね~。こもり教頭:ご両親、いつもありがとうございます!さかた校長:ラジオはいつから聴いているの?リスナー:えっと……3年生の最後くらい。こもり教頭:3年生って何歳?(笑)。リスナー:9歳のときからです。さかた校長:うわ! 一桁が出るとは。こもり教頭:ついに来ましたね~。さかた校長:ラジオは家族に教えてもらったの?リスナー:なんだろう? CDプレーヤーを買ってFMのボタンが付いてたから、それで……。こもり教頭:すげー。さかた校長:たまたま聴いてくれたんだ。ありがとうね。リスナー:はい……でも、お父さんが聴いていたと思います。さかた校長:お父さんも! 俺、お父さんのほうが年近いかも。こもり教頭:(笑)。さかた校長:お父さんはいくつ?リスナー:ちょっと待ってください……54だそうです!さかた校長:あっ……意外と上だった(笑)。ひょっとしたら、と思っちゃったよ。こもり教頭:思っちゃうような年感ですよね。ラジオは聴いていて楽しい?リスナー:楽しいです!こもり教頭:嬉しい~!さかた校長:楽しい放送とかあった?リスナー:なんか……この前やってた、生徒と動くやつ?こもり教頭:トレーニングかな?(4月21日放送【体を動かすときに聴くプレイリスト】)リスナー:そう、トレーニングです!さかた校長:一緒にトレーニングしたの?リスナー:いや、聴いていました(笑)。校長・教頭:(笑)。さかた校長:クラブは入っているの?リスナー:まだ始まっていないけど、ダンスです。こもり教頭:ダンスなんだ!リスナー:でも、前は演劇でした!さかた校長:すごいね。小学校に演劇部、ダンス部があるんだ。こもり教頭:すごいわ~。校長先生と教頭先生の印象はどう?リスナー:なんか校長先生がいつもボケてて、それを教頭が収めてる感じ。校長・教頭:(笑)。こもり教頭:小学生に“収めてる”と言われる校長……!さかた校長:ちょっと……国語の成績も良いだろ!?リスナー:ちょっと苦手です。さかた校長:でも、俺たちの関係性を説明するのに、正しい日本語だったなぁ(笑)。いつも収められているからね。こもり教頭:しっかり聴いてくれていますね(笑)。さかた校長:今後やってほしい授業はある?リスナー:最近、テレビ電話とかやっているじゃないですか。それでみんなで遊んでいるやつ?こもり教頭:どんなことして遊ぶ?リスナー:トランプとか?さかた校長:トランプな!リスナー:あと、しりとり?さかた校長:しりとりな!! 今、ちょっとやってみる?リスナー:いいですよ!――しりとりで遊ぶ3人「校長:ゆりかご」→「リスナー:ごまあぶら」→「教頭:らっこ」→「校長:こんぶ」→「リスナー:ぶた」→「教頭:たぬき」→「校長:きつね」→「リスナー:ねこ」→「教頭:こあら」→「校長:らっこ」→「リスナー:ここあ」→「教頭:あり」→「校長:りす」→「リスナー:すずめ」→「教頭:めだか」→「校長:かるた」→「リスナー:たこ」→「教頭:こうもり」……「校長:り? り・り・り……(終了)」こもり教頭:はい、校長の負け!さかた校長:今、人生で一番優しい気持ちになれたよ。こもり教頭:たしかにね(笑)。平和ってこういうことなのかも!リスナー:(笑)。さかた校長:しりとり楽しかった?リスナー:面白かったです!こもり教頭:俺も楽しかったよ~。さかた校長:今度は10時間連続でやろうな!こもり教頭:やんないですよ!さかた校長:他に質問とかある?リスナー:えっと……校長は、なんでいつもそんなに元気なんですか?さかた校長:かわいい質問だなぁ……それはね、よく食べて、よく寝ているからだよ!リスナー:そうなんですか!さかた校長:そうなんだよ。俺、平気で1日10時間とか寝ているから!こもり教頭:というわけで、こんな校長と教頭だけど、これからもSCHOOL OF LOCK! よろしくね!リスナー:はい! よろしく!!さかた校長:じゃあ、またね!こもり教頭:バイバイ!リスナー:バイバーイ!!電話を切ったあと、リスナーからは『めっちゃ平和な時間だなぁ〜、癒される!(18歳男性)』、『多すぎる宿題でイライラしてたのに、逆電聴いててなんかほっこりしてしまった(笑)。課題頑張ろう……(17歳男性)』などのメッセージが寄せられました。この日の放送では、『バイト先に好きな子が出来たけど、全然うまく話せない』という高3の男性リスナー、『ラジオをかけて、LINE電話をしながら4人で聴いています』という高1の男性リスナーグループ、『大学進学で1人暮らしが始まったけど、コロナの影響でオンライン授業となり友達ができず寂しい』という女性リスナー、『逆電が来てほしくて、毎日の放送テーマ(料理、漫画、買い物など)を試した』という中2の女性リスナーとも電話を繋ぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/