クルアンビン、日本で撮影した「So We Won’t Forget」のMVを公開

米ヒューストンの3人組クルアンビンが、6月26日に世界同時リリースするニュー・アルバム『モルデカイ』より「So We Wont Forget」のミュージックビデオを公開した。



過去に「Two Fish And An Elephant」(2017年)なども手がけた盟友スコット・ダンゲートが監督を務めたMVは、日本で撮影を敢行。共同プロデュースとしてWieden+Kennedy Tokyo x Nakamaもクレジットされており、美しい桜並木や謎のぬいぐるみも登場するストーリー仕立ての映像に仕上がっている。



●MVを見る



クルアンビンの最新アルバム『モルデカイ』はほぼ全ての曲でヴォーカルがフィーチャーされているそうで、歌詞の大半はベーシストのローラ・リーが旅の中で書き留めたノートが元になっているという。





<リリース情報>







クルアンビン

『モルデカイ』

品番:DOC193JCD

価格:¥2,400+税

発売元:ビッグ・ナッシング / ウルトラ・ヴァイヴ

世界同時発売、日本盤ボーナス・トラック収録、解説/歌詞/対訳付



収録曲:

1. First Class

2. Time (You and I)

3. Connaissais de Face

4. Father Bird, Mother Bird

5. If There is No Question

6. Pelota

7. One to Remember

8. Dearest Alfred

9. So We Wont Forget

10. Shida

その他、「If there was no question [Karaoke Version]」「Time (you and I) [Karaoke Version]」の2曲を日本盤ボーナス・トラックとして追加収録予定。