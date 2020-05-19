和月伸宏原作によるアニメ「るろうに剣心 ‐明治剣客浪漫譚‐ 新京都編」をはじめとする少年マンガ原作のアニメ作品が、ABEMAビデオにて順次無料配信される。
「人気少年誌原作アニメ」にラインナップされたのは、初の無料配信となる「るろうに剣心 ‐明治剣客浪漫譚‐ 新京都編」を含む「るろうに剣心」シリーズ、空知英秋原作によるアニメ「銀魂」第3期・第4期、古舘春一原作によるアニメ「ハイキュー!!」シリーズ、秋本治原作によるアニメ「こちら葛飾区亀有公園前派出所」、満田拓也原作によるアニメ「メジャー」シリーズ。現在は「銀魂 第3期」全話、「ハイキュー!!」の劇場版総集編、「こちら葛飾区亀有公園前派出所」第1話～第50話が無料配信中で、その他のエピソードは順次公開される。
「人気少年誌原作アニメ」無料配信
「るろうに剣心 ‐明治剣客浪漫譚‐追憶編」
無料配信期間：2020年5月30日（土）0:00～6月5日（金）23:59
URL：https://abema.tv/video/title/26-100
「るろうに剣心 ‐明治剣客浪漫譚‐星霜編」
無料配信期間：2020年6月6日（土）0:00～6月12日（金）23:59
URL：https://abema.tv/video/title/26-98
「るろうに剣心 ‐明治剣客浪漫譚‐ 新京都編」
無料配信期間：2020年6月6日（土）0:00～6月12日（金）23:59
URL：https://abema.tv/video/title/26-99
「銀魂 第3期」全話
無料配信期間：2020年5月18日（月）0:00～5月24日（日）23:59
URL：https://abema.tv/video/title/13-47?s=13-47_s7
「銀魂 第4期」全話
無料配信期間：2020年5月25日（月）午前 0時～5月31日（日）23:59
URL：https://abema.tv/video/title/13-47?s=13-47_s8
「ハイキュー!!」劇場版総集編
無料配信期間：2020年5月18日（月）0:00～5月31日（日）23:59劇場版総集編「ハイキュー!! 終わりと始まり」
URL：https://abema.tv/video/title/19-1劇場版総集編「ハイキュー!! 勝者と敗者」
URL：https://abema.tv/video/title/19-2劇場版総集編「ハイキュー!! 才能とセンス」
URL：https://abema.tv/video/title/409-2劇場版総集編「ハイキュー!! コンセプトの戦い」
URL：https://abema.tv/video/title/409-3
「ハイキュー!!」全話
無料配信期間：2020年6月1日（月）0:00～6月14日（日）23:59
URL：https://abema.tv/video/title/19-16
「ハイキュー!! セカンドシーズン」全話
無料配信期間：2020年6月8日（月）0:00～6月21日（日）23:59
URL：https://abema.tv/video/title/19-16?s=19-16_s2
「ハイキュー!! 烏野高校 VS 白鳥沢学園高校」全話
無料配信期間：2020年6月15日（月）0:00～6月28日（日）23:59
URL：https://abema.tv/video/title/19-16?s=19-16_s3
「こちら葛飾区亀有公園前派出所」
URL：https://abema.tv/video/title/203-2第1話～第50話
無料配信期間：2020年5月18日（月）0:00～5月24日（日）23:59第51話～第100話
無料配信期間：2020年5月25日（月）0:00～5月31日（日）23:59第101話～第150話
無料配信期間：2020年6月1日（月）0:00～6月7日（日）23:59第151話～第200話
無料配信期間：2020年6月8日（月）0:00～6月14日（日）23:59第201話～第250話
無料配信期間：2020年6月15日（月）0:00～6月21日（日）23:59第251話～第300話
無料配信期間：2020年6月22日（月）0:00～6月28日（日）23:59第301話～第344話
無料配信期間：2020年6月29日（月）0:00～7月5日（日）23:59
「メジャー」第1シリーズ全話
無料配信期間：2020年5月25日（月）0:00～5月31日（日）23:59
URL：https://abema.tv/video/title/2-2bxddsdhdiw
「メジャー」第2シリーズ全話
無料配信期間：2020年6月1日（月）0:00～6月7日（日）23:59
URL：https://abema.tv/video/title/2-3nmtrfgpjgf
「メジャー」第3シリーズ全話
無料配信期間：2020年6月8日（月）0:00～6月14日（日）23:59
URL：https://abema.tv/video/title/2-4actjwisxmc
「メジャー」第4シリーズ全話
無料配信期間：2020年6月15日（月）0:00～6月21日（日）23:59
URL：https://abema.tv/video/title/2-5dywpejissp
「メジャー」第5シリーズ全話
無料配信期間：2020年6月22日（月）0:00～6月28日（日）23:59
ビデオURL：https://abema.tv/video/title/2-6cttrbwmkim
「メジャー」第6シリーズ全話
無料配信期間：2020年6月29日（月）0:00～7月5日（日）23:59
ビデオURL：https://abema.tv/video/title/2-7swizezassj
「メジャーセカンド」第1シリーズ全話
無料配信期間：2020年7月6日（月）0:00～7月12日（日）23:59
URL：https://abema.tv/video/title/2-7