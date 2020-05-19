和月伸宏原作によるアニメ「るろうに剣心 ‐明治剣客浪漫譚‐ 新京都編」をはじめとする少年マンガ原作のアニメ作品が、ABEMAビデオにて順次無料配信される。

「人気少年誌原作アニメ」にラインナップされたのは、初の無料配信となる「るろうに剣心 ‐明治剣客浪漫譚‐ 新京都編」を含む「るろうに剣心」シリーズ、空知英秋原作によるアニメ「銀魂」第3期・第4期、古舘春一原作によるアニメ「ハイキュー!!」シリーズ、秋本治原作によるアニメ「こちら葛飾区亀有公園前派出所」、満田拓也原作によるアニメ「メジャー」シリーズ。現在は「銀魂 第3期」全話、「ハイキュー!!」の劇場版総集編、「こちら葛飾区亀有公園前派出所」第1話～第50話が無料配信中で、その他のエピソードは順次公開される。

「人気少年誌原作アニメ」無料配信

「るろうに剣心 ‐明治剣客浪漫譚‐追憶編」

無料配信期間：2020年5月30日（土）0:00～6月5日（金）23:59

URL：https://abema.tv/video/title/26-100

「るろうに剣心 ‐明治剣客浪漫譚‐星霜編」

無料配信期間：2020年6月6日（土）0:00～6月12日（金）23:59

URL：https://abema.tv/video/title/26-98

「るろうに剣心 ‐明治剣客浪漫譚‐ 新京都編」

無料配信期間：2020年6月6日（土）0:00～6月12日（金）23:59

URL：https://abema.tv/video/title/26-99

「銀魂 第3期」全話

無料配信期間：2020年5月18日（月）0:00～5月24日（日）23:59

URL：https://abema.tv/video/title/13-47?s=13-47_s7

「銀魂 第4期」全話

無料配信期間：2020年5月25日（月）午前 0時～5月31日（日）23:59

URL：https://abema.tv/video/title/13-47?s=13-47_s8

「ハイキュー!!」劇場版総集編

無料配信期間：2020年5月18日（月）0:00～5月31日（日）23:59

URL：https://abema.tv/video/title/19-1

URL：https://abema.tv/video/title/19-2

URL：https://abema.tv/video/title/409-2

URL：https://abema.tv/video/title/409-3

「ハイキュー!!」全話

無料配信期間：2020年6月1日（月）0:00～6月14日（日）23:59

URL：https://abema.tv/video/title/19-16

「ハイキュー!! セカンドシーズン」全話

無料配信期間：2020年6月8日（月）0:00～6月21日（日）23:59

URL：https://abema.tv/video/title/19-16?s=19-16_s2

「ハイキュー!! 烏野高校 VS 白鳥沢学園高校」全話

無料配信期間：2020年6月15日（月）0:00～6月28日（日）23:59

URL：https://abema.tv/video/title/19-16?s=19-16_s3

「こちら葛飾区亀有公園前派出所」

URL：https://abema.tv/video/title/203-2

無料配信期間：2020年5月18日（月）0:00～5月24日（日）23:59

無料配信期間：2020年5月25日（月）0:00～5月31日（日）23:59

無料配信期間：2020年6月1日（月）0:00～6月7日（日）23:59

無料配信期間：2020年6月8日（月）0:00～6月14日（日）23:59

無料配信期間：2020年6月15日（月）0:00～6月21日（日）23:59

無料配信期間：2020年6月22日（月）0:00～6月28日（日）23:59

無料配信期間：2020年6月29日（月）0:00～7月5日（日）23:59

「メジャー」第1シリーズ全話

無料配信期間：2020年5月25日（月）0:00～5月31日（日）23:59

URL：https://abema.tv/video/title/2-2bxddsdhdiw

「メジャー」第2シリーズ全話

無料配信期間：2020年6月1日（月）0:00～6月7日（日）23:59

URL：https://abema.tv/video/title/2-3nmtrfgpjgf

「メジャー」第3シリーズ全話

無料配信期間：2020年6月8日（月）0:00～6月14日（日）23:59

URL：https://abema.tv/video/title/2-4actjwisxmc

「メジャー」第4シリーズ全話

無料配信期間：2020年6月15日（月）0:00～6月21日（日）23:59

URL：https://abema.tv/video/title/2-5dywpejissp

「メジャー」第5シリーズ全話

無料配信期間：2020年6月22日（月）0:00～6月28日（日）23:59

ビデオURL：https://abema.tv/video/title/2-6cttrbwmkim

「メジャー」第6シリーズ全話

無料配信期間：2020年6月29日（月）0:00～7月5日（日）23:59

ビデオURL：https://abema.tv/video/title/2-7swizezassj

「メジャーセカンド」第1シリーズ全話

無料配信期間：2020年7月6日（月）0:00～7月12日（日）23:59

URL：https://abema.tv/video/title/2-7