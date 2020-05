藤井風が12月から2021年1月にかけて初の全国ホールツアー「Fujii Kaze "HELP EVER HALL TOUR"」を開催する。

明日5月20日に1stアルバム「HELP EVER HURT NEVER」をリリースする藤井。彼はこのツアーで12月25日の神奈川・ハーモニーホール座間を皮切りに、2021年1月31日の岡山・岡山市民会館まで全国11カ所12公演を行う。ツアーのチケットについては、「HELP EVER HURT NEVER」に封入されるシリアルコードを使って先行予約を申し込むことができる。

また藤井はYouTubeが企画する「Artist On The Rise」に選出された。「Artist On The Rise」は、YouTubeをきっかけに活躍する話題のアーティストを紹介していくキャンペーン。日本人アーティストが「Artist On The Rise」に選出されるのは今回が初となる。

Fujii Kaze "HELP EVER HALL TOUR"

2020年12月25日(金)神奈川県 ハーモニーホール座間

2020年12月27日(日)埼玉県 三郷市文化会館 大ホール

2021年1月9日(土)東京都 昭和女子大学人見記念講堂

2021年1月10日(日)東京都 昭和女子大学人見記念講堂

2021年1月16日(土)宮城県 東京エレクトロンホール宮城

2021年1月17日(日)愛知県 名古屋市公会堂

2021年1月21日(木)大阪府 オリックス劇場

2021年1月24日(日)北海道 道新ホール

2021年1月27日(水)兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール

2021年1月28日(木)福岡県 福岡市民会館

2021年1月30日(土)香川県 サンポートホール高松 大ホール

2021年1月31日(日)岡山県 岡山市民会館