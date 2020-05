『戦国BASARA4 皇』15周年記念の特別版が予約開始！

『戦国BASARA4 皇 ANNIVERSARY EDITION』の発売を記念して、「土林 誠」氏描き下ろし15周年記念ビジュアルを使用した「タペストリー」とゲームソフトがセットになったイーカプコン限定版の予約が開始となった。



『戦国BASARA』シリーズは、戦国時代の武将や史実をモチーフにしながらも、 ユニークで斬新な世界観を創造したスタイリッシュ英雄(HERO)アクションゲーム。

2005年の家庭用ゲームでの第1作発売以降シリーズ累計出荷本数400万本を記録し、その魅力的な世界観をゲームだけでなくアニメ、舞台、実写ドラマ、マンガ、小説など幅広い分野へ展開している。また、最新作として2019年6月にモバイルアプリ『戦国BASARA バトルパーティー』を配信中だ。



この度、『戦国BASARA4 皇』に66種のダウンロードコンテンツと15周年を記念したブックレットを同梱した特別版、『戦国BASARA4 皇 ANNIVERSARY EDITION』とイーカプコン限定グッズ「戦国BASARA 15周年記念ビジュアル特製タペストリー」がセットになったイーカプコン限定版が登場!



特製タペストリーは、初代『戦国BASARA』などのキャラクターデザインを担当した「土林 誠」氏描き下ろし15周年記念ビジュアルを使用。マイクロファイバー製で発色も良く、A4サイズのため飾る場所も選ばない。

お気に入りの場所に飾って、『戦国BASARA』15周年を楽しもう!



なお、「戦国BASARA 15周年記念ビジュアル特製タペストリー」は単品販売も実施される。



