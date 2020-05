男性声優による音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』より「伊弉冉一二三」が2.5頭身のデフォルメフィギュアねんどろいどシリーズで立体化され、2020年12月に発売されることが決定した。価格は5,500円(税抜)。

「伊弉冉一二三」は、シンジュク・ディビジョンのメンバーで、MC NAMEは「GIGOLO」。「ねんどろいど 伊弉冉一二三」には、交換用表情パーツとして「通常顔」「ラップバトル顔」「笑顔」が用意されている。

また、オプションパーツとして「GIGOLO」オリジナルのヒプノシスマイクや、一輪の薔薇、シャンパングラスが付属。

(C) King Record Co., Ltd.