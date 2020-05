ビリー・アイリッシュ、ユニクロ 「UT」で村上隆とコラボ

時代の寵児と現代アートの巨匠がユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」でコラボレーション。「ビリー・アイリッシュ×村上隆」UT Collectionがオンラインストアで5月25日(月)より先行発売。全国のユニクロ店舗では6月5日(金)より発売開始する。



この発表に合わせて、「ビリー・アイリッシュ×村上隆」UT Collection のWeb CMが公開。ここではビリーのデビュー・アルバム『WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?』の収録曲「you should see me in a crown」がイメージ・ソングとして起用されており、ビリー・アイリッシュのシンボル「Blohsh(ブローシュ)」と村上氏のアイコンである「お花」を掛け合わせたグラフィックで構成されている。



●【商品写真を見る】「ビリー・アイリッシュ x 村上隆」UT Collection



ビリー・アイリッシュは、村上隆とInstagram上でメッセージを送りあったことがきっかけで交友がスタート。2018年のサマーソニックで初来日した際、村上と対面して以来交流を深め、2019年4月に公開された「you should see me in a crown」のMVを共同制作するまでに発展。ビリーのアイディアを村上ならではの感性で具現化した全編フル・アニメーションの映像は、動画再生サイトで6900万回以上もの視聴数を獲得している。



さらに、この特別なコラボレーションの発売を記念して、6月を目途にオープンするユニクロ原宿店には村上隆が制作した3mもの巨大なビリー・アイリッシュ像が期間限定で登場する予定。











「ビリー・アイリッシュ x 村上隆」UT Collection

発売日:

2020年5月25日(月) オンラインストア

2020年6月5日(金) 全国のユニクロ店舗

スペシャルサイト:www.uniqlo.com/billie-x-murakami/



ビリー・アイリッシュ日本特設サイト

https://sp.universal-music.co.jp/billie-eilish/