2020年8月発売予定「ねんどろいど ハンター♀ ナルガα Ver.」5,000円(税抜)

アクションゲーム『モンスターハンターワールド:アイスボーン』より、「ナルガαシリーズ」を纏った女性ハンターが全身フル可動仕様のねんどろいどとして立体化され、2020年8月に発売されることが決定した。価格は5,000円(税抜)。

「ねんどろいど ハンター♀ ナルガα Ver.」は、"迅竜ナルガクルガ"の素材を使用した装備「ナルガαシリーズ」を纏った女性ハンターを、ねんどろいどとして立体化したフィギュア。交換用表情パーツは「通常顔」「鬼人顔」が用意されている。

また、太刀「ヒドゥンサーベル」や、2本の「剥ぎ取り用ナイフ」の他「投げナイフエフェクト」が付属。劇中の様々なポージングを再現して楽しむことができる。

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.