昨年デビュー25周年を迎えたロックバンド「GLAY」とWOWOWがタッグを組んでオリジナルの無観客ライブを開催し、特別番組「GLAY Special Live 2020 DEMOCRACY 25th INTO THE WILD Presented by WOWOW」として6月21日午後8時からWOWOWプライムで放送されることが5月18日、分かった。

ライブはWOWOWで展開されている“GLAY25周年記念特集”の最新企画。今回のライブには、この日のためだけにアレンジされたGLAY楽曲で構成されたセットリストが用意され、メンバー4人に加え、DJ MASSが参加する。

「GLAY25周年記念特集!WOWOW Special Program」の関連番組として、「GLAY EXPO 2014 TOHOKU 20th Anniversary」を6月7日午後4時45分に、WOWOWプライムで放送する。