GLAYの特別番組「GLAY Special Live 2020 DEMOCRACY 25th INTO THE WILD Presented by WOWOW」が6月21日(日)にWOWOWプライムにて放送される。

この番組はWOWOWで展開されている「GLAY25周年記念特集」の最新企画。DJ MASSを迎え、番組のためだけにアレンジされた楽曲によるセットリストをもとに行われる無観客ライブの模様が楽しめる。さらに、5月16日に愛知・ナゴヤドーム、5月30日と31日に東京・東京ドームで開催予定だったドーム公演が中止になってしまったことを受けて収録された、ファンへのメッセージを込めたドキュメンタリー映像も同プログラム内でオンエアされる。

なお、WOWOWライブでは5月24日(日)にアリーナツアー「GLAY ARENA TOUR 2019-2020 DEMOCRACY 25TH HOTEL GLAY THE SUITE ROOM」の模様が初放送される。

WOWOWライブ「GLAY 25th Anniversary "LIVE DEMOCRACY" Powered by HOTEL GLAY」

2020年5月22日(金)18:00~

WOWOWライブ「GLAY ARENA TOUR 2019-2020 DEMOCRACY 25TH HOTEL GLAY THE SUITE ROOM」

2020年5月24日(日)18:45~

WOWOWプライム「GLAY EXPO 2014 TOHOKU 20th Anniversary」

2020年6月7日(日)16:45~(※無料放送)

WOWOWプライム「GLAY Special Live 2020 DEMOCRACY 25th INTO THE WILD Presented by WOWOW」

2020年6月21日(日)20:00~