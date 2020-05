佐野元春、岡村靖幸、エレファントカシマシ、TM NETWORKのライブ映像が、本日5月18日から8月17日までソニー・ミュージックダイレクトの公式サイトotonanoにて無料公開される。

otonanoでは新型コロナウイルスの感染拡大の影響により外出自粛中の多くの人々に向けて新企画「STAY AT HOME & WATCH THE MUSIC」を始動。音楽を通じて心や生活に潤いを届けるべく、過去のライブ映像作品の中から厳選したパフォーマンスシーンが期間限定で公開される。

この企画の第1弾として2012年6月発売の佐野元春「佐野元春 ライブ・アンソロジー 1980-2010」より5曲、2003年12月発売の岡村靖幸「LIVE家庭教師'91」より“DATEメドレー”、2011年1月発売のエレファントカシマシ「エレファントカシマシ EPIC映像作品集 1988-1994」より5曲、2015年4月発売のTM NETWORK「TM NETWORK THE MOVIE 1984~」より5曲が公開された。なお同サイトでは「STAY AT HOME & WATCH THE MUSIC」の第2弾、第3弾の映像も順次公開予定。

「STAY AT HOME & WATCH THE MUSIC」第1弾

佐野元春「佐野元春 ライブ・アンソロジー 1980-2010」

・ガラスのジェネレーション(1983.3.18 中野サンプラザホール)

・ワイルド・ハーツ -冒険者たち(1987.9.15 横浜スタジアム)

・ハートビート(1993.1.24 横浜アリーナ)

・サムデイ(1994.4.24 日本武道館)

・悲しきレイディオ(1994.4.24 日本武道館)

岡村靖幸「LIVE家庭教師'91」

・DATEメドレー(DATE~生徒会長~いじわる~PUNCH~祈りの季節~いじわる)

エレファントカシマシ「エレファントカシマシ EPIC映像作品集 1988-1994」

・ファイティングマン (1988.9.10 渋谷公会堂)

・夢のちまた(1991.1.4 日本武道館)

・月の夜(1991.1.4 日本武道館)

・男は行く(1991.1.4 日本武道館)

・曙光(1992.2.29 吉祥寺バウスシアター)

TM NETWORK「TM NETWORK THE MOVIE 1984~」

・DRAGON THE FESTIVAL(1985.10.31日本青年館)

・Get Wild(1987.6.24 日本武道館)

・Be Together(1988.3.15 代々木第一体育館)

・Love Train(1994.5.18 東京ドーム)

・ELECTRIC PROPHET(1984.12.5 PARCO-PART III&1985.10.31日本青年館&1992.4.12横浜アリーナ&1994.5.18東京ドーム)