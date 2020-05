堂本剛のソロプロジェクト・ENDRECHERIのニューアルバム「LOVE FADERS」が6月17日にリリースされる。

ニューアルバムには、昨年8月発売のアルバム「NARALIEN」収録曲「4 10 cake」(ホットケーキ)のアンサーソング「Butter」や、「4 10 cake」と同様に“ただただ好きで作った”という「CREPE」、Mr. Whoのラップが盛り込まれた「FUNK 一途 BEASTS」などバラエティに富んだ楽曲を収録。DVDが付属するLimited Edition AおよびB、CDのみのOriginal Editionが用意され、Limited Edition AのDVDには「CREPE」のミュージックビデオとそのメイキング、Limited Edition B付属のDVDには「Kun Kun Yeah ! ~Muscle Commander~ Music Clip & Training」と題した約6分の映像がそれぞれ収められる。またアルバム3形態にはそれぞれボーナストラックが用意され、Limited Editio Aには「Excuse me I'm Honey」、Bには「Bubble dancer」、Original Editionでは「Wedding Funk」「Oh...」「あなたへ生まれ変われる今日を」が収めらめる。

「LOVE FADERS」の発売を記念して、6月17日にはENDRECHERIの過去作品3タイトルのデジタル配信がスタート。2018年5月発売のアルバム「HYBRID FUNK」、2018年8月リリースの「one more purple funk... -硬命 katana-」 、昨年8月発売の「NARALIEN」がiTunes、Apple Music、Spotify、LINE MUSIC、レコチョク、moraなど各種音楽配信サービスで聴くことができる。一部音楽配信サービスではハイレゾ音源の配信も予定されている。

また発売が延期されていたKinKi Kidsのニューシングル「KANZAI BOYA」(カンサイボーヤ)も、ENDRECHERIのニューアルバムと同じく6月17日にリリースされることが決定した。

ENDRECHERI「LOVE FADERS」収録内容

Limited Edition A

01. LOVE FADERS(Inst)

02. Everybody say love

03. CREPE

04. Butter

05. 此れ 其れ

06. MIX JUICE

07. Excuse me I'm Honey

08. Kun Kun Yeah! ~Muscle Commander~

09. AGE DRUNKER

10. I'm just me

11. Super miracle journey!!!

12. FUNK 一途 BEASTS

・CREPE Music Clip & Making

Limited Edition B

01. LOVE FADERS(Inst)

02. Everybody say love

03. Butter

04. MIX JUICE

05. 此れ 其れ

06. CREPE

07. Bubble dancer

08. Kun Kun Yeah! ~Muscle Commander~

09. AGE DRUNKER

10. I'm just me

11. Super miracle journey!!!

12. FUNK 一途 BEASTS

・Kun Kun Yeah ! ~Muscle Commander~ Music Clip & Training

Original Edition

01. LOVE FADERS(Inst)

02. Everybody say love

03. FUNK 一途 BEASTS

04. CREPE

05. MIX JUICE

06. Butter

07. 此れ 其れ

08. Kun Kun Yeah! ~Muscle Commander~

09. AGE DRUNKER

10. I'm just me

11. Super miracle journey!!!

12. Wedding Funk

13. Oh...

14. あなたへ生まれ変われる今日を