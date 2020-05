『デ・ジ・キャラット』『ギャラクシーエンジェル』などを彩る楽曲の一挙配信がスタート！

AWAが運営する、サブスクリプション型(定額制)音楽ストリーミングサービス「AWA(アワ)」は、2020年5月15日(金)より、ゲーム、アニメ、キャラクターグッズなど、様々な分野でサブカルチャー業界を牽引してきたブロッコリーが世に放った、『デ・ジ・キャラット』『ギャラクシーエンジェル』など、数々の人気タイトルを彩る楽曲の一挙配信を開始した。



楽曲は、5月15日と5月29日の2回に分けて配信。第一弾で配信される楽曲は、ゲーマーズのCMでおなじみ『デ・ジ・キャラット』の初となるオリジナルソング「Welcome!」をはじめ、『ギャラクシーエンジェル Eternal Lovers』テーマソング「Angelic Symphony」や、トレーディングカードゲーム『アクエリアンエイジ』のテーマソング「迷宮のリグレット」など、全244曲となる。また、第二弾として、高橋洋子のアルバム『Lange de métamorphose』や富田麻帆のアルバム『M〔エム〕』などの配信が予定されている。



さらに、AWAでは配信開始を記念して、AWA公式のアニメアカウント「アワアニメ」で人気曲を集めたプレイリスト『僕たち私たちのオタ活にはいつもブロッコリーがあった』を公開。

この機会に、ブロッコリー関連楽曲を楽しんでみてはいかがだろうか。



■『僕たち私たちのオタ活にはいつもブロッコリーがあった』プレイリスト

01. Welcome! / デ・ジ・キャラット(真田アサミ)

02. PARTY☆NIGHT / D.U.P.(真田アサミ・沢城みゆき・氷上恭子)

03. Lets Change the World !! / D.U.P.(真田アサミ・沢城みゆき・氷上恭子)&P・K・O(鳥海浩輔・鈴木千尋・サエキトモ)

04. Knighthood ~世界で一番の夢を~ / P・K・O(鳥海浩輔・鈴木千尋・サエキトモ)

05. ブギウギ☆とらぶるメーカー / ミルフィーユ・桜葉(新谷良子)

06. Eternal Love 2003 / 飯島真理

07. ぴょこLove♡注意報 / ピョコラ=アナローグ3世(林原めぐみ)

08. b-b-LOVE! / ムーンエンジェル隊(新谷良子・田村ゆかり・沢城みゆき・山口眞弓・かないみか・後藤沙緒里)

09. Angelic Symphony / 佐藤ひろ美

10. 救世主 ~メシア~(フルサイズ) / 富田麻帆

11. Waiting! / デ・ジ・キャラット(明坂聡美)

12. 未来旋風☆センセーション! / D.U.P.(明坂聡美・みなかみ菜緒・矢澤りえか)

13. Get Peace & Love / Hiromi Sudou

14. Black Robinia / 香津木 零(鈴木達央)&如月秋羅(立花慎之介)

15. Believe all things / 香津木 零(鈴木達央)

16. Surveillance / lasah

17. Fragaria / lasah

18. Lets connect! / 大澄暁空(佐藤 元)、綾地 奏(大塚剛央)、刻田悠士(大谷祐貴)、波柴雅樹(八代 拓)、出雲幸咲(村瀬 歩)

19. ユメノツバサ / 嵯峨和凪知(岡本信彦)&皆尾陽臣(興津和幸)

20. 光の中 / アポロン(CV.入野自由)

21. ひとひら / 月人(CV.上村祐翔)

22. HOLIC / バルドル・フリングホルニ(CV.神谷浩史)

23. 「セキララ」 / メリッサ(CV.関 智一)

24. Voices -ヒミツの愛言葉- / ヌビス・マアト(CV.梶 裕貴)&トト・カドゥケウス(CV.森川智之)



◇プレイリストURL