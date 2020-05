『SHOW BY ROCK!!』デルミンのカワイイ描き下ろしグッズが受注開始♪

アルマビアンカは「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト「AMNIBUS」にて、『SHOW BY ROCK!!』の商品の受注を5月11日(月)より開始した。



バンドをテーマとした『SHOW BY ROCK!!』(ショウ・バイ・ロック!!)は、サンリオ初のゲーム・アニメファン向けキャラクタープロジェクトとして2012年にスタート。2015年、2016年にはTVアニメ化もされ、2020年には『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』が放送された。

『デルミン』はそんな本作に登場する4人組Freshガールズバンド「Mashumairesh!!」のメンバーの一人だ。



この度、DJをするデルミンとオニギリクママンの描き下ろしイラストをメインにデザインした商品7種が登場!



Tシャツやコーチジャケット、ペンライトやBIGアクリルキーホルダーなど、日常使いからファン活動にもぴったりのラインナップとなっている。



(C)12,20 SANRIO APPR. NO. S605367 SP-M