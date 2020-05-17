声優・アーティスト大橋彩香のライブBlu-ray「大橋彩香 5th Anniversary Live ～ Give Me Five!!!!! ～ at PACIFICO YOKOHAMA」の発売日が7月22日に決定した。
「大橋彩香 5th Anniversary Live ～ Give Me Five!!!!! ～ at PACIFICO YOKOHAMA」は大橋が2019年9月29日にパシフィコ横浜国立大ホールにて行ったアーティストデビュー5周年ライブ。価格は7,900円(税抜)。
声優・アーティスト大橋彩香のライブBlu-ray「大橋彩香 5th Anniversary Live ～ Give Me Five!!!!! ～ at PACIFICO YOKOHAMA」の発売日が7月22日に決定した。
「大橋彩香 5th Anniversary Live ～ Give Me Five!!!!! ～ at PACIFICO YOKOHAMA」は大橋が2019年9月29日にパシフィコ横浜国立大ホールにて行ったアーティストデビュー5周年ライブ。価格は7,900円(税抜)。
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