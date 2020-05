声優・アーティスト大橋彩香のライブBlu-ray「大橋彩香 5th Anniversary Live ~ Give Me Five!!!!! ~ at PACIFICO YOKOHAMA」の発売日が7月22日に決定した。

「大橋彩香 5th Anniversary Live ~ Give Me Five!!!!! ~ at PACIFICO YOKOHAMA」は大橋が2019年9月29日にパシフィコ横浜国立大ホールにて行ったアーティストデビュー5周年ライブ。価格は7,900円(税抜)。