『仮面ライダー』＆『スーパー戦隊』シリーズ主題歌収録CDが6/17（水）発売！

仮面ライダーシリーズとスーパー戦隊シリーズの主題歌の中から、選りすぐりの20曲を収録した「CDツイン スーパー戦隊 VS 仮面ライダー」の発売が6月17日(水)に決定した。



テレビ朝日系にて午前9時から『スーパーヒーロータイム』として現在放送中の仮面ライダーシリーズとスーパー戦隊シリーズ。



この度発売となる「CDツイン スーパー戦隊 VS 仮面ライダー」には、現在放送中の『仮面ライダーゼロワン』主題歌「REAL×EYES」、『魔進戦隊キラメイジャー』オープニング主題歌「魔進戦隊キラメイジャー」、エンディング主題歌「キラフル ミラクル キラメイジャー」をはじめ、親子で楽しめる主題歌を集めた2枚組となっている。



また、店舗特典として、対象店舗で「CDツイン スーパー戦隊 VS 仮面ライダー」を購入すると、先着でオリジナルの「魔進戦隊キラメイジャーコレクションカード⑤」がプレゼントされる。



