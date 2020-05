「努力をしても必ず報われるわけではないけど…」MUCC・逹瑯が好きな“漫画の名言”とは？

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。5月9日(土)の放送では、逹瑯ソロスペシャルとしてリスナーから届いたお悩みや質問に答えていきました。<リスナーからのメッセージ>逹瑯さん、こんばんは。相談です。“努力は必ず報われる”って、現実にはそんなことないってわかっているんだけど、あまりにも悪いことばかりだと、何で頑張ってきたのかわからなくなっちゃうことってありませんか? こういうときはどうしていますか?(ラジオネーム:やよい 埼玉県)逹瑯:ラジオでも喋ったことがあると思うんだけど、私「はじめの一歩」が大好きなんです。「週刊少年マガジン」で連載中のボクシング漫画なんですけど、そのなかの主人公・幕之内一歩が所属している「鴨川ボクシングジム」の鴨川会長の名台詞があって、これはみんなに聞いてほしいこの台詞。「努力をする者が、必ず報われるわけじゃない。けれど、成功した者は、全員努力している」。この言葉が大好きで。“確かにそうなのかもしれないな”みたいな。才能だけでいけちゃう人もいるのかな、と思いつつ、その人も努力していないと、どこかで壁にぶち当たるし、“努力した人は必ず報われる”っていうのは本当に綺麗ごとだな、と思います。けれど、そのなかで報われるためには、報われないことのほうが多いけれど、努力を続けていかなきゃいけないので。(報われる)保証はないですけど、努力していくしかないんだろうなぁ、と思います。努力をやめた時点で成功はなくなっちゃうので。やよいちゃんも、頑張って努力し続けていってもらえたらなぁと思います。頑張ろう!<リスナーからのメッセージ>女の子の好きな香り、香水を教えてください!(ラジオネーム:はな 東京都)逹瑯:ポップだなぁ(笑)。あのね……香水は、あまり好きじゃないんだよねぇ。匂いが強いのがあんまり好きじゃなくて。たぶん“フワッと一瞬香る匂い“みたいのが好きだから、シャンプーとかボディクリームの匂いかもしれないし、あまり主張が強くない香水なのかもしれないけど、そういうのが好きです。逆に言うと、匂いにすごく特徴があるタイプの人があんまり好きじゃないので。無臭だったら無臭でもいいし。フワッとするぐらいがいいんじゃないのかなーと思います。“匂いの主張が強い人”って人間の主張も強い気がするけどねぇ、なんかクセが強いっていうか(笑)。そのタイプの人は、あまり好きじゃないかなぁ。まぁこれは、好みとか価値観の話だからね。匂いが強い人は主張が強い……協調性がない人が多いなぁ、と思います(笑)。◎5月16日(土)放送の「JACK IN THE RADIO」は、THE ORAL CIGARETTESから山中拓也さん(Vo)をお迎えします! どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週土曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack