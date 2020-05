[Alexandros]川上洋平 サカナクション・山口一郎との関係は？

[Alexandros]の川上洋平が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。この日放送されたテレビ朝日『ミュージックステーション』で共演した、同じくレギュラー出演中のサカナクションの山口一郎との関係について伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! アレキサンドLOCKS!」5月15日(金)放送分)川上:進路室へようこそ! 今回も、私、川上洋平の自宅スタジオからお送りします! 先ほどオンエアになった『ミュージックステーション』は観ていただけましたでしょうか? ちょっと珍しい出演で、サカナクションの山口一郎先生と共演しました! みなさんはもうご存知かもしれませんが、実は仲良いんですよね~。でもすごい仲良くなったのは最近なんですよ。それまでは、フェスだったりイベントとかでお会いして、メールとかはしてたんですけど飲みに行くとかはなかったんです。ここ最近すごく仲がよくて……と言っても、直接お会いできない状況なので、基本的にインスタライブとかメールなんですけど。今回こういう状況になって、ネガティブな事ばかりじゃないんだな、って思いましたね。たぶん、お互い寂しくなってるから(笑)。人恋しくなっているからね。しかも同じ境遇……ミュージシャンでライブが中止になって、「どうしよう」という同じ悩みを抱えている者同士、なんかシンパシーを感じ合ってさらに仲良くなれたのかなと思います。光栄ですね。今回、『Mステ』という音楽の場で繋がって、この『SCHOOL OF LOCK!』でも繋がっているので、一郎さんとは縁があるんだなと感じております。嬉しい!ちなみに、次回22日(金)の『ミュージックステーション』には、[Alexandros]全員で出演します! こちらも、各自の家からお届けすることになると思いますのでお楽しみに!――ここで「starrrrrrr」をオンエア川上:この曲は……昔、とあるフェスのトリをサカナクション先生が飾っていて、僕が悔しくなって書いたっていうエピソードがあるんですけど、若干違うんですよ(笑)。どちらかというと……ステージの袖で観てたみんなが言うんですよ、「やっぱサカナクションってスゲェな」って。俺はそれに対して「もうちょっと悔しがれよ!」とか、「なんでトリが自分らじゃないんだよ、って思わないんだよ!」って思っていて……。トリを飾るサカナクション先生の姿を普通に楽しんで満足しちゃってる感じが、自分の中で「違うだろ!」って思って書いた曲なんですよ。だから、面倒くさいんですけどね(笑)。微妙なニュアンスの違いですよね。でも大事だと思うんですよ。相手の事をリスペクトした上で、ライバル心を持つっていうか。同業者で年齢だったり歴みたいなのはあるかもしれないけど、闘争心みたいなのは周りにも出して欲しいし、自分にも芽生えなきゃいけないと思うしね。「starrrrrrr」には、こんな秘話が込められていました。サカナクションが出演する「サカナLOCKS!」は、毎週金曜23時27分から放送中です。(5月22日は特別番組放送のため休止)<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/