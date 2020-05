Official髭男dismが考える スティーヴィー・ワンダーとYOSHIKIの共通点

Official髭男dismが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。リスナーに聴いてほしいアーティストとしてスティーヴィー・ワンダーを取り上げ、その公式を考えてみました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! ヒゲダンLOCKS!」5月13日(水)放送分)番組では「公式の講師」を担当しているOfficial髭男dism。毎回、“恋愛の公式”や“友達の公式”など、テーマに合わせて言葉の公式を発表しています。藤原聡(Vo/Pf):スティーヴィー・ワンダー、自分にとってどんな存在とか、どんな思い出があるかとか、どう?松浦匡希(Dr):小さいころから車のCMに使われてるのを聞いててその印象が強いし、カーステレオでかかってるイメージあるよね。藤原:そうね。楢﨑誠(Ba/Sax):ジャンルというか、このサウンドは“モータウン”だ、って気づくときあるじゃん。それに最初に気づいたのがスティーヴィーなんだよな。その後にジャクソン5とかの流れがあるんだよね。藤原:“モータウン”を生徒にわかりやすく説明するとしたら、どういうことだ? ポニーキャニオンみたいなもんか!小笹大輔(Gt):レーベルだよね。藤原:ブラックミュージックに影響を受けたアーティストの中では、かなり有名なレーベルっていうところですかね? 現代ではなかなか考えにくいけど、当時はレーベルとしての強みとか色がすごくはっきりとしていて。スティーヴィー・ワンダーは、その金字塔といっても過言ではない! じゃあ、スティーヴィー・ワンダーの公式を思いつく人いますか? みんなのハードル下げるべく、先陣切ってもいい?小笹:OK!藤原:説明していきましょう! X-JAPANのYOSHIKIさんとスティーヴィー・ワンダーには、共通点があると思います! まずはサングラス、あとハートだよね。YOSHIKIさんはドラマーでもあり、ピアニストでもある。スティーヴィー・ワンダーはこれまたすごいマルチプレイヤーで、彼はキーボードを弾きながら歌うだけではなく、ドラムをバキバキ叩いてドラムソロなんかもやるし、なんならクラリネットとかも吹くわけよ。すごく多才で。もう1個の共通点、スティーヴィー・ワンダーはすごくファンキーな楽曲なんだけど、その中でも転調だったり旋律の美しさがある。特にバラードになるとその美しさが出てくるんだけど、そこがYOSHIKIさんの作るメロディにもすごく精通しているというか。彼の作る音楽はヘビメタやロックのルーツがありながらも、そこにクラシカルな美しさが必ず混ざっている。なんか、この二人には共通点があるんじゃないかな? 影響を受けた受けないは別としてね。そういう共通項が多いということで、公式を作ってみました。小笹:なるほど~。サングラスというところから、目が不自由な人であるという情報も……。藤原:そうね、スティーヴィー・ワンダーはそうだよね。信じられないほど、速弾きしていますが(笑)。あれは鍛錬の賜物ですね。楢崎:そして、『楽曲 = 子供』っていう。スティーヴィー・ワンダーって曲のタネができたら、バンドマスターのネイザンに確認しに行くらしいんよ。“僕の楽曲には、彼のベース無くしてならないんだ”みたいな記事を見たことがある気がする。松浦:わかる!藤原:おお~、うまいこと言ったね(笑)。松浦:でも本当にスタンリー・ランドルフ(スティーヴィー・ワンダーのサポートドラマー)は、グルーヴもサウンドもめちゃめちゃいいし。スティーヴィーが昔から積み上げてきたビートのグルーヴとかサウンドとかを再現しつつも、ライブとかで一歩先のことをやるっていうのがめちゃめちゃカッコ良くて。これはもう人生で一回はライブを観たい。本当、それに尽きる!藤原:ね!小笹:この話を経て、みんなもバックのミュージシャンに注目しつつ曲を聴いてもらえたら面白いんじゃないかな。スティーヴィーに限らずね。松浦:そうだね。小笹:シンプルなので、最初のほうに言いたかったんだけど……(笑)。藤原:シンプル大事よ!楢崎:間違いないね。小笹:この「ヒゲダンLOCKS!」は、中高生の子たちが一番多く聴いてくれているんじゃないかなと思うんだけど……僕の中高生のときは、「Sir Duke」とか「Isn’t She Lovely」とか、ポップでご機嫌な曲がスティーヴィーだと思ってたんだけど。何歳くらいかな? ヒゲダン始めたくらいのころにスティーヴィーをちゃんと聴き始めて、そのときに僕が一番心を掴まれた楽曲が「Lately」。藤原:いや、これ本当に美しいのよ! 当時の録音技術であそこまで出てくるということは、マジモンの歌唱力だよね小笹:もうボーカリストとして、本当にすごいわけですよ。スティーヴィーのビブラートが世界で一番好きなんだけど、それを存分に楽しめるのがバラードの楽曲なのかなって思っていて。もしまだスティーヴィーを聴いたことがないよっていう子がいたら、バラードに注目してほしいと思う。藤原:はい! では最後にこぼれ公式を行こうかなと思うんですけれど……。松浦:怒られる怒られる!藤原:誤解しないでいただきたいんですけど、リスペクトを込めてこの公式を立てさせていただいております! 「We Are The World」、音楽の授業で聴いたことがあるという方もおられると思うんですけど、そこでマイクに向かって歌っているスティーヴィー・ワンダーの様子が完全にオットセイなんですね。彼の癖で首を上とか左右とか喉が詰まりそうな感じで振ってて、そんな動きをしながらよくそんな歌唱力で歌えるなと思うんですけれど。小笹:そもそも視覚に縛られていないもんね、スティーヴィー・ワンダー。楢崎:そうそう、音の理解。小笹:本当に音楽を感じてる、っていうのが見てわかるよね。藤原:よく言うことですけど、ミュージシャンのリズムの取り方はすごくグルーヴに関係すると。彼のリズムの取り方は勉強になると思います。キーボードのみならず、音楽をされている方は、一回スティーヴィーのオットセイモーションを試していただいたらと思っております。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/