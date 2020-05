ル・マン24時間へ挑んだ320人のドライバーにスポットを当てた至極の写真集

マニアックで幅広い、車・バイクの書籍を扱う代官山蔦屋書店 クルマ・バイクコーナーの新入荷書籍をご紹介。



Twice Around The Clock The Yanks at Le Mans

世界で最も権威あるモータースポーツの祭典として知られるル・マン24時間耐久レース、その中でも過去に出場した320名を超えるアメリカ人ドライバーにスポットを当てた写真資料集。



本編は、初年度の1923年から1959年、1960年代、1970年代と、黎明期から黄金期までを収録している。これまで多くの関連書が出版されているが、その多くがレース内容とリザルトだけに的が絞られていた。しかし、本作では、6年間という長い時間を掛けて、マシン所有者、ドライバー、整備士、そして当時を知る生き証人から詳細なインタビューを取り、サーキット内外の知られざる物語を綴っている。



900枚を超える貴重な写真が散りばめられ、その中には世界初公開となる貴重な作品も。1966年のアメリカ車初優勝に関しては多くのページを割いて記載。各巻末には、リザルト詳細やドライバー名言集、サーキット・レイアウト図などが付録される。



ハードケースに収まった情報量の詰まった価値ある大作に仕上がっている。ファンは必見の一冊だ。





価格:10万1288円 (税込)

著者:Tim Considine

出版社:Toll Hall Sexton Books

ハードカバー三冊組/W240×H290/モノクロ・カラー/英語/各408P・360P・328P/ハードケース入り

商品サイトはこちら