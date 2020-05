女性写真家が語る最新シリーズ始動！「Dior Talks」ポッドキャストシリーズ

ディオールがお届けするポッドキャストシリーズ「Dior Talks」に待望の新シリーズが登場。「The Female Gaze(女性の視点)」と題し、女性フォトグラファーたちの力強く鋭いまなざしにフォーカス。この言葉は、フェミニストとして有名な映画批評家ローラ・マルヴィのエッセイで登場した「Male Gaze(男性の視点)」へのレスポンスである。



マリア・グラツィア・キウリからスタートし、メゾンの友人・コラボレーターである女性フォトグラファー:ブリジット・ニーデルマイル、マリポル、ジャネット・ベックマンらが語る。



今回のシリーズのモデレーターを務めるのは英国人ジャーナリスト、シャーロット・ジャンセン。彼女が女性と写真の関係性を紐解いた書籍『Girl on Girl: Art and Photography in the Age of the Female Gaze』から派生するかのごとく、自己肯定、イメージ、アイデンティティ、表現における問題を提起する本質を突いたインタビューが展開される。



アートはジェンダーとの関係をどのように構築する?写真がファッションに与える影響とは?女性の視点は社会観を変容させることができるのか?



これらはゲストとの会話の中で挙げられる疑問のごく一部。彼女たちの言葉はさらに、マリア・グラツィアが大切にするステートメントの着想源となる。



彼女はディオール初の女性アーティスティック ディレクターに就任以降、ほぼ例外なくキャンペーン撮影では女性フォトグラファーを起用してきた。こうしたやり取りを通じて、彼女ファッションや世界の認識を変えようとする女性アーティストたちをサポートし、その才能を通じてクチュールの真髄を捉え、フェミニニティの多彩な側面が各々の解釈によって反映された見る者を魅了する写真を発表している。



ぜひ、聴覚から広がるイマジネーション豊かで好奇心をかきたてる想像と思考の旅へ。



「Dior Talks」全エピソードは https://podcasts.dior.com および各種プラットフォームで展開中。