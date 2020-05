人生に影響を与えたテレビ番組を軸に、出演作品の話題からその人のパーソナルな部分にも迫るインタビュー連載「PERSON~人生を変えたテレビ番組」vol.3は、5月16日に最終話(第6話)を迎える、本気のストリートダンスで注目を集めるドラマ×舞台連動プロジェクト『KING OF DANCE』(読売テレビほか)で主演・高山 空役を務めている高野洸さん。



高野さんは、2009年、NHK教育の人気番組『天才てれびくんMAX』内のオーディションから生まれた最強のボーカル&ダンスユニット「Dream5」のメンバーの一人として活躍。その後、映画『仮面ライダー平成ジェネレーションズ』、ミュージカル『「刀剣乱舞」~つはものどもがゆめのあと~』などに出演。歌、ダンス、演技と多岐に渡る表現をし続けています。



そんな高野さんが主演を務めた、ドラマ『KING OF DANCE』では、本格的なストリートダンスを披露。同世代の役者たちとともに、熱いバトルを繰り広げてきました。「日々刺激的で毎日新たな発見があり新鮮な撮影期間でした」とドラマ開始当初語っていましたが、最終話を前に改めて役に向き合った高野さんが語るドラマの魅力とは? また、高野さんが影響を受けたテレビ番組や、役者として大切にしていることなどを伺いました。



――まず、高野さんにとって、“自分を形成する一部”とも言える、大切にされているテレビ番組を教えてください。



Eテレや子供向け番組ですね。福岡の久留米で育ったので田舎な分、テレビを沢山見ていました。今でもたまに子供向け番組を見ると体に染みるし、小さい頃はなにも感じなかった番組も、今見るとこんな派手な演出、有り得ない世界観、どうやったら思いつく? みたいなことがあります。でもそれはどの番組でも感じますし、アイデアを出し続ける方々には本当に尊敬します。



――これからの“テレビのあり方”において期待することは?



特にこれ以上を求めてないし、僕なんかから言えることなんて無いですね。今まで通り安心感のある放送をずっとしていただきたいです。



――新型コロナウイルスの流行による外出自粛期間が続いていますが、いま、高野さんがおすすめするテレビ番組を教えてください。



『KING OF DANCE』でお願いします(笑)。あと、テレビ番組では無いかもしれませんがABEMAの『月とオオカミちゃんには騙されない』が面白かったです。



――いまどのように“おうち時間”を過ごされていますか? 何か、ハマったということがあったら教えてください。



元々インドア派のゲーム好きです。なのでstay homeは苦痛じゃないんですが、流石に飲食店に行けないのは凹みましたね。おかげで自炊を始めました。初心者だし、面倒くさがりなので今はずっと炒め物なんですが、新たな発見に喜びを感じられたので色々挑戦していこうと思います。



――外出自粛期間が明けたら、新たに挑戦したいことは?



カラオケで沢山歌を練習したいです。



――これまでテレビだけでなく、数多くの舞台に出演されるなど、多方面の表現におけるキャリアを積み重ねていらっしゃいます。その中で、高野さんにとって印象的な体験があれば教えてください。



小6の時から、福岡から東京まで飛行機で通っていたのでいつのまにか飛行機のマイルがたまりプラチナ会員でした。小6がラウンジでイキってコーヒーを右手にニンテンドーDSをプレイしていました。異様な光景だったと思います。NHKの準レギュラーが終わった後は、通いの飛行機がマイルがたまらない航空会社に変わったので、僕にとってのミニバブルでしたね。



――続いては、主演の『KING OF DANCE』について。個性的な登場人物が次々と登場するのが印象的でしたが、その中での“空の在り方”として、意識されたことは?



空の周りの人達が物語を動かすきっかけを作ったり、空から引き出すことが多いので、基本的には人の話をちゃんと受け入れるという立ち居振る舞いですが、空の強さで周りを説得したり心を動かす時には独特の色を出すように意識してました。



――共演者の皆さんとの印象的なエピソードはありますか?



トイレ休憩のためにロケバスでコンビニへ向かった時に、まだ時間がありそうな気配だったのでカフェオレを買って淹れていたんです。そしたら(和田)雅成君から「もう出発だよ」的なLINE電話がかかってきて恥ずかしかったです(笑)。焦ってバスに戻って皆に言い訳しながらカフェオレを一口飲みました。染みた。



――主演を務められた『KING OF DANCE』は、高野さんの役者人生においてどのような作品になりましたか?



現場で学ぶことがとても多く、相当な経験値となりました。台詞も多いので基本切羽詰まってましたが、素敵な方々とご一緒できて楽しかったです。また、ダンスの楽しさも改めて感じさせられた作品です。



――最終話の見どころを教えてください。



第5話でそれぞれのメンタルが大変なことになりますが、それがどう変わっていくのか。とにかく時間があればなんとかなるかもしれないけど大会は待ってくれない。大会の結果もだいぶ厳しい。ドロバ(=Drawing Back)のカウンターパンチは決まるのか、、お見逃しなく!



――舞台への意気込みや、楽しみにしていることは?



ドラマでバックボーンや普段の景色を、僕らも視聴者も記憶していると思います。その上で描かれる舞台のストーリーは、いつもの舞台作品よりリアリティを感じられると思います。さらに舞台ならではの演出がキンダンに加わると思うとワクワクしますね!



――それでは最後に、役者として活動される中で、大切にしていることを教えてください。



60代でも芝居を続けたいので、しっかりと実力派になることを肝に銘じています。芝居において「正解はいくらでもある」って言葉を大事にしています。世の中には色々な人がいますし、みんな違ってみんないい。その奥深さが役者という職業の面白さだと思っています。



