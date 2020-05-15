オリジナルTVアニメ「アクダマドライブ」の放送開始時期が、7月より10月へ延期された。

「アクダマドライブ」は、高度に発達しながらも歪んだ社会を舞台に、“アクダマ”と呼ばれる犯罪者たちを軸にしたクライムアクション。ストーリー原案を小高和剛、キャラクター原案を小松崎類、監督を田口智久、アニメーション制作をstudioぴえろが手がける。延期は新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて決定されたもの。本作の製作委員会は公式サイトにて「スタッフ・キャストの安全に考慮しながら、より良い作品をお届けできるよう制作して参りますので、引き続き応援の程、よろしくお願いいたします」とコメントしている。

TVアニメ「アクダマドライブ」

2020年10月放送開始

スタッフ

原作：ぴえろ・TooKyoGames

ストーリー原案：小高和剛

キャラクター原案：小松崎類

監督：田口智久

副監督：笹原嘉文

シリーズ構成：海法紀光

キャラクターデザイン：Cindy H. Yamauchi

メカニックデザイン：山本翔、宮川治雄、常木志伸

美術監督：谷岡善王

美術設定：青木薫

色彩設計：合田沙織

編集：三嶋章紀

撮影監督：山田和弘

CG監督：藤谷秀法

音響監督：長崎行男

音響制作：デルファイサウンド

音楽：會田茂一

アニメーション制作：studioぴえろ

キャスト

一般人：黒沢ともよ

運び屋：梅原裕一郎

喧嘩屋：武内駿輔

ハッカー：堀江瞬

医者：緒方恵美

チンピラ：木村昴

殺人鬼：櫻井孝宏

(c)ぴえろ・TooKyoGames／アクダマドライブ製作委員会